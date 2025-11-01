Diablo IV Saison 10 – Neues Event bringt spannende Belohnungen ab November 2025

Diablo IV, das von Blizzard Entertainment entwickelte und veröffentlichte Action-Rollenspiel, erfreut sich seit seiner Veröffentlichung im Juni 2023 großer Beliebtheit. Mit dem Start der zehnten Saison des Spiels wird ein neues Event, genannt „Compass to Carnage“, eingeführt, das am 4. November 2025 beginnt. Dieses Event verspricht, die Spannung für dich und andere Diablo IV-Fans noch weiter zu steigern.

Details zum Compass to Carnage Event

Was bietet das Compass to Carnage Event? Während des Compass to Carnage Events kannst du mit einer erhöhten Drop-Rate von Infernal Compasses rechnen, die du für die Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten im Spiel benötigst. Außerdem wird die Menge an Aether, die du durch das Schließen von Chaos Rifts erhältst, erhöht. Dies bedeutet, dass du deine Fortschritte bei der Bewältigung der Herausforderungen in der zehnten Saison von Diablo IV beschleunigen kannst.

Zusätzlich werden während der Infernal Hordes mehr Chaos Waves mit zusätzlichen Monstern auf dich zukommen. Dies bietet dir die Möglichkeit, noch mehr Belohnungen zu ergattern, wenn du es schaffst, diese Wellen erfolgreich zu bekämpfen und zu überleben. Diese Änderungen machen es einfacher, den Fellrat zu erreichen und gegen Bartuc zu kämpfen, da Infernal Compasses dafür unerlässlich sind.

Strategische Überlegungen für Saison 10

Wie kannst du von den Änderungen in Saison 10 profitieren? Die aktuellen Änderungen in Saison 10 bieten dir eine großartige Gelegenheit, die Ränge der saisonalen Viz-Jaq’taar-Verehrung zu erklimmen. Du solltest diese Gelegenheit nutzen, um alle deine Ziele vor dem Ende der Saison am 9. Dezember 2025 zu erreichen.

Interessanterweise wurde in einem Blogbeitrag angedeutet, dass es noch mehr Überraschungen während des Events geben könnte, obwohl die Details dazu noch nicht bekannt sind. Dies könnte eine spannende Ergänzung für all diejenigen sein, die das Maximum aus der Saison herausholen wollen.

Kommende Erweiterungen und aktuelle Ereignisse

Was erwartet dich nach Saison 10? Mit dem Ende von Saison 10 wird Saison 11 beginnen, in der Azmodan in Sanctuary eintreffen wird. Dieser neue Inhalt wird verschiedene Aspekte des Spiels betreffen, darunter Helltides, die Grube der Artificers und die Unterstadt von Kurast. Ein wichtiger Punkt ist jedoch, dass du ohne die Erweiterung Diablo IV: Vessel of Hatred nicht gegen Andariel kämpfen kannst.

Bis zum Start des Compass to Carnage Events laufen noch die Muttersegen- und Saisonpracht-Events, die dir bis zum 3. November 2025 zusätzliche Erfahrung, Gold und Infernal Warp Gains bieten. Diese Events gehen nahtlos in das Compass to Carnage Event über, was dir eine Reihe von aufeinanderfolgenden Boost-Events bietet, die dir helfen können, deine saisonalen Ziele zu erreichen.

Was hältst du von den neuen Änderungen und dem anstehenden Event in Diablo IV? Teile deine Gedanken und Strategien gerne in den Kommentaren!