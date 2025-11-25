Diablo 4: Verpasse nicht Mother’s Blessing mit 35% XP-Boost und mehr Gold!

Die Diablo-4-Community kann sich derzeit auf gleich zwei aufregende Ereignisse freuen, die im Spiel live sind: Compass to Carnage und Mother’s Blessing. Diese Events bieten dir bis zum 2. Dezember 2025 die Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen zu verdienen und die restlichen Ziele der aktuellen Saison zu erreichen.

Compass to Carnage und Mother’s Blessing

Welche Vorteile bieten die aktuellen Events in Diablo 4? Das Mother’s Blessing-Event ist bereits bekannt und bietet einen satten 35% XP-Boost sowie 50% mehr Gold. Zusätzlich gibt es eine Bonus-Geschenk der Baumkiste, wenn du Grim Favors abschließt. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, um deine Charaktere schneller zu leveln und mehr Gold zu sammeln.

Parallel dazu läuft das neue Compass to Carnage-Event, das die Dropraten für Infernal Horde Compasses und Aether erhöht. Außerdem gibt es vermehrt Chaos-Wellen, die sich perfekt eignen, um Infernal Hordes zu besiegen. Diese Events sind eine willkommene Gelegenheit, um die Saison 10 gebührend abzuschließen.

Diablo 4 Saison 10: Ein Rückblick

Was macht die zehnte Saison von Diablo 4 so besonders? Die zehnte Saison von Diablo 4, die am 23. September 2025 startete, brachte eine Fülle neuer Inhalte, darunter das Chaosrüstung-Feature, verschiedene Perks und Rifts. Besonders beliebt war der Kampf gegen Bartuc, den Lord des Chaos, der mit seiner fordernden Mechanik viele Spieler begeistert hat.

Die Saison wurde als eine der bestbewerteten in der Geschichte des Spiels angesehen, dank der gelungenen Mischung aus neuen Features und der Wiedereinführung bewährter Spielmechaniken. Die laufenden Events bieten dir nun die Gelegenheit, alle noch ausstehenden Herausforderungen zu meistern, bevor die Saison endet.

Vorbereitung auf Saison 11

Was erwartet dich in der kommenden Saison 11 von Diablo 4? Nach dem Ende der aktuellen Events am 2. Dezember 2025 beginnt am 9. Dezember 2025 die elfte Saison von Diablo 4. Mit dieser neuen Saison wird Azmodan, der vierte und letzte Niedere Übel, dem Spiel beitreten. Diese neue Bedrohung bringt zusätzliche Herausforderungen und Inhalte mit sich, darunter die Grube der Handwerker, Höllenfluten und die Unterstadt von Kurast.

Darüber hinaus wird es neue Divine Gifts und Sanctification geben, die dir helfen, auf dem neuen Ranglistensystem im Turm aufzusteigen. Ein Rework des Masterworking-Systems und weitere spannende Updates werden die neue Saison abrunden und dir zahlreiche neue Möglichkeiten bieten, dein Spielerlebnis zu vertiefen.

Welche Events und Inhalte begeistern dich in Diablo 4 am meisten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!