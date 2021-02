Diablo 4 – Rogue enthüllt, was kann die Jägerin?

Wenn ihr Diablo, also den ersten Ableger gespielt habt, dürftet ihr euch noch an die Schurken-Klasse erinnern? Blizzard bastelt derweil weiter an Diablo 4 und eine Sache wird klar. Obgleich es sich im Grunde um altbekannte Klassen handelt, ist die neu angekündigte Jägerin alles andere als altbacken.

Viel mehr handelt es sich bei der Klasse nämlich um einen Verbund aus anderen Klassen respektive Spielstilen. So wird die Schurkin alias Jägerin schließlich eine Mixtur aus den älteren Klassen darstellen. Und zwar ein Mix aus Schurkin, Assassine und Dämonenjägerin.

Blizzard hat den ersten Teaser-Trailer mitsamt Gameplay während der BlizzConline 2021 präsentiert. Hier erhaltet ihr einen ersten Eindruck:

Diablo IV: Rogue enthüllt, was kann die Jägerin?

Die Jägerin ist im Grunde eine Schurkin, die aus den Schatten agiert. Doch sie kann sogar mit einem Bogen ausgestattet werden und generell liegen ihr mehrere Gameplays zugrunde, was eine hochgradige Individualisierung ermöglicht. Es ist eine Hybrid-Klasse und die erste ihrer Art.

Ihr könnt auf Nahkampf oder Fernkampf sowie meisterhafte Fallen setzen, mit denen ihr die Feinde in Sanktuario zerstückelt. Und das war noch längst nicht alles. Sie bringt einiges mit:

Fallen

Gifte

Schattenmagie

Spezialtechniken

Das Besondere an der Jägerin ist also, dass ihr sie als Hybrid-Klasse spielen könnt, wie ihr eben möchtet. Die sogenannten Spezialisierungen können über Ingame-Fortschritt freigespielt werden. Die 3 Richtungen sind:

Kombopunkte (Combo Points) macht das Spiel zu einem Rhythmus-Spiel

(Combo Points) macht das Spiel zu einem Rhythmus-Spiel Schattenreich (Shadow Realm) baut alles auf eine Ulti: Defensiv oder Offensiv!

(Shadow Realm) baut alles auf eine Ulti: Defensiv oder Offensiv! Schwäche ausnutzen (Exploit Weakness) zeigt Schwachpunkte der Feinde in bestimmten Situationen

Dazu kommt, dass es ein Waffen-Tränken-System (Weapon Ambush System) gibt, das auf Knopfdruck all eure Angriffe zu Gift-, Schatten- oder Giftangriffe transformiert.

Zusammen mit den Spezialisierungen soll die Jägerin so die flexibelste Klasse sein, die je für ein Diablo-Spiel geschaffen wurde.

Dev-Talk: Falls ihr mehr über „Diablo 4“ erfahren möchtet, hört euch jetzt den Podiumsvortrag von der BlizzConline 2021 an, den wir euch hier eingebunden haben:

Der Release-Termin von „Diablo IV“ ist bislang noch nicht bekannt. Es soll jedoch noch einige Zeit dauern, bis das Spiel final veröffentlicht wird. Werdet ihr die Jägerin ausprobieren oder lieber auf eine andere Klasse setzen?