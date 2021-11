Diablo 4 offiziell verschoben, es kommt nicht vor 2023

Activision Blizzard hat kürzlich ein Dokument zum 3. Quartal 2021 veröffentlicht, das die Investoren auf dem Laufenden halten soll. Aus diesem Bericht gehen einige spannende Details hervor. Unter anderem aber auch, dass Diablo 4 verschoben wird.

Dazu sei allerdings gesagt, dass „Diablo 4“ niemals ein reelles Releasedatum spendiert bekam. So oder so hätte es also erst nach 2021 veröffentlicht werden sollen. Doch der angestrebte Releasezeitraum hat sich scheinbar geändert. Es steht geschrieben:

„Während wir immer noch planen eine erhebliche Menge an neuen Inhalten von Blizzard im nächsten Jahr zu veröffentlichen, planen wir nun mit einem späteren Launch bei Overwatch 2 und Diablo 4, als wir es ursprünglich annahmen.“

So oder so ist es deshalb gar nicht mal so einfach zu sagen, wann der Titel dann nun schließlich erscheint.

Im Bericht ist indirekt die Rede von 2023. Es macht den Anschein, dass die Spiele nun in 2023 erscheinen könnten, wo sie zuvor wohl das Jahr 2022 angestrebt hatten.

Warum wird Diablo 4 nach hinten verschoben?

Activision Blizzard möchte dem Team mehr Zeit geben, sich auf die Releases Diablo 4 und Overwatch 2 zu konzentrieren.

„Unsere Teams haben große Fortschritte in Richtung der Fertigstellung in den vergangenen Quartalen gemacht. Aber wir glauben, dass wir sicherstellen können, dass diese Veröffentlichungen ihre Communitys für viele Jahre begeistern können, wenn wir die kreativen Ressourcen weiter ausbauen.“

So oder so möchten sie das Desaster, was sich mit Diablo 2: Resurrected ergeben hat, sicher nicht in solch einer Form wiederholen. Hier kam es zu gravierenden Problemen mit den Servern, die die Spieler*innen dazu veranlasste ihr Geld zurückzufordern.

