Diablo 4: So behebt ihr den Fehlercode 395002

Bereits vor dem offiziellen Release von Diablo 4 nutzen unzählige Fans der Reihe die Beta-Version und sorgen damit für einen immensen Ansturm auf die Spielserver. Dabei stoßen derzeit leider viele Spieler*innen auf Probleme. Besonders Fehlercode 395002 sorgt für tiefe Sorgenfalten. Wir erklären euch, was es damit auf sich hat und wie ihr das Problem lösen könnt.

Bei besagtem Code 395002 handelt es sich um einen Fehler, der euch daran hindert, auf das Spiel zuzugreifen. Zusätzlich erscheint die Meldung: „Dein Konto ist derzeit gesperrt. Bitte warte ein paar Minuten und versuche es erneut“.

Bevor ihr jedoch in Panik verfallt, können wir euch beruhigen. Weder euer Konto noch Spielstand sind gefährdet. Aufgrund der vielen Server-Zugriffe laufen diese einfach entsprechend langsam und sind mitunter schlichtweg überlastet. Was könnt ihr also tun, um dennoch ins Spiel zu gelangen?

So behebt ihr die Fehlermeldung 395002 in Diablo 4

Wird euch der Zugriff auf „Diablo 4“ verweigert, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, um nach Sanctuary zurückzukehren:

Verbindet euch erneut mit dem Server – Beendet das Spiel und meldet euch erneut an.

– Beendet das Spiel und meldet euch erneut an. Nutzt das Reparaturtool , um eventuell beschädigte Spieldateien zu reparieren.

, um eventuell beschädigte Spieldateien zu reparieren. Wechselt die Regionen und aktualisiert damit den Zwischenspeicher des Spiels.

und aktualisiert damit den Zwischenspeicher des Spiels. Löscht gegebenenfalls das Battle.net-Toolverzeichnis. (Hier gehts zur offiziellen Hilfeseite.)

Blizzard arbeitet an Fehlerbehebungen

Durch die überlasteten Server können diese Schritte, besonders in der Beta-Phase und zum Release, immer wieder nötig sein. Hier heißt es, nicht die Nerven zu verlieren. Sicher arbeiten die Entwickler*innen bei Blizzard auf Hochtouren an den auftretenden Problemen, die der Dungeon-Crawler mit sich bringt.

So sind mittlerweile diverse kleinere Patches erschienen, die einige Fehler ausgebessert haben, sowie das erste große Update, mit dem das Balancing der Klassen und Skills verbessert wurde. Solltet ihr in Diablo 4 auf Schwierigkeiten stoßen, findet ihr in unser Komplettlösung hilfreiche Tipps und Lösungsvorschläge. So auch weitere Fehlermeldungen und deren Bedeutung.