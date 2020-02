Wie die Entwickler versprochen haben, wird es einmal im Quartal ein Update im Entwicklungsstand geben, das sie mit der wartenden Community teilen möchten. So haben sie nun erneut kommuniziert, was uns unter anderem mit Diablo 4 erwartet. Das allererste Quarter-Update bezieht sich auf die Entwicklung des Benutzerinterfaces, PC-Controller-Support, verbesserter Couch-Koop und die feindlichen Begegnungen im Spiel.

Zwischen Maus und Controller wechseln

Die leitende UI-Designerin Angela Del Priore erklärt, dass die PC-Version von „Diablo 4“ mit einem Controller gespielt werden kann. In Hinsicht auf das User-Interface wird es diverse Anpassungsmöglichkeiten für Spieler geben, die zwischen Maus und Tastatur hin- und herwechseln möchten.

Ein wichtiger Punkt sei zudem der 2-Spieler-Koop, den man auf der heimischen Couch spielen könne. Dieser sei bei Diablo 3 äußerst beliebt gewesen, doch in „Diablo 4“ soll er noch besser werden. Im Detail bedeutet das, dass die Spieler gleichzeitig das Menü aufrufen können, was vorher so nicht ging. Ihr könnt also gemeinsam auswählen, welche Ausrüstung ihr eurem Charakter verpasst oder welche Fähigkeiten ihr benötigt. Einer kann auch weiterkämpfen und der andere ins Menü gehen zum Beispiel.

Was sind Familien in Diablo 4?

Senior Encounter Designer Candace Thomas erklärt parallel dazu, was eine Monster-Familie ist. Solche Familien sind thematisch ähnliche Typen Monster, die in einzigartiger Weise zusammenarbeiten, um den „Diablo 4“ -Spielern das Leben zur Hölle zu machen. Zum Beispiel haben die Ertrunkenen fünf Typen:

Bruiser

DPS-Fernkämpfer

DPS-Nahkämpfer

Swarmer

Dungeon Boss

So gebe es neben den Ertrunkenen und den Gefallenen, die wir aus vergangenen Diablo-Spielen kennen zudem die neuen Kannibalen. Sie erinnern ein wenig an Barbaren im Exil, die in trockenen Steppen leben. Wenig überraschend essen sie ihre Beute. Diese Gegnerfamilie hat zum Beispiel keine DPS-Fernkämpfer. Sie rushen ihre Feinde mit Äxten und Schwertern.

Abschließend spricht der Game Director des Spiels, Luis Barriga, noch einmal über die kommenden Quarter-Updates. Diese sollen ein umfangreiches Feld an Themen abdecken. Von der Story über Gameplay bis hin zu der Musik soll alles enthalten sein. Wir werden also gut vorbereitet auf das neue Hack-’n‘-Slay von Blizzard, bevor es eines Tages voraussichtlich für den PC, die PS5 und Xbox Series X erscheint.