Demo zu Pokémon Legends: Z-A in Rekordzeit ausgebucht – Was kommt als Nächstes?

Die Vorfreude auf das neue Pokémon-Spiel, Pokémon Legends: Z-A, ist bereits immens. Die erste Demo dieses heiß erwarteten Games füllte alle verfügbaren Plätze in weniger als 24 Stunden. Diese Demo wird auf den Pokémon World Championships in Anaheim, Kalifornien, Ende dieses Monats verfügbar sein. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, hat Nintendo ein Online-Registrierungssystem eingeführt, das von den Spielern verlangte, einen Warp Pipe Pass mit ihrem Nintendo-Account zu sichern. Die Registrierung begann am 11. August 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit, und alle verfügbaren Plätze sind inzwischen vergeben.

Teilnehmer der Pokémon World Championships hatten ursprünglich bis Donnerstag, den 14. August 2025, um 08:59 Uhr deutscher Zeit Zeit, sich für eine Demo-Session zu registrieren. Leider hat jeder, der mit der Buchung eines Zeitfensters gewartet hat, die Gelegenheit verpasst. Angesichts der Tatsache, dass es sich um ein brandneues Hauptspiel der Pokémon-Serie handelt, ist die schnelle Vergabe der Plätze nicht überraschend. Die Geschwindigkeit, mit der die Plätze vergeben wurden, zeigt jedoch das immense Interesse an diesem Spiel. Es besteht die Möglichkeit, dass Nintendo und The Pokémon Company basierend auf diesem Interesse weitere Demo-Sessions hinzufügen könnten, aber das ist noch ungewiss.

Details zur Veröffentlichung von Pokémon Legends: Z-A

Wann erscheint Pokémon Legends: Z-A? Die Veröffentlichung von Pokémon Legends: Z-A ist für den 16. Oktober 2025 geplant. Nintendo hat angekündigt, dass es ein neues Bundle geben wird, das eine digitale Kopie des Spiels zusammen mit der neuen Nintendo Switch 2 enthält. Dieses Bundle wird am selben Tag in den Handel kommen, an dem das Spiel veröffentlicht wird.

Pokémon Legends: Z-A ist das erste neue Hauptspiel der Pokémon-Serie seit Pokémon Karmesin und Purpur, das 2022 erschienen ist. Diese längere Wartezeit als üblich hat viele Fragen darüber aufgeworfen, wie das fertige Spiel aussehen wird. Pokémon Karmesin und Purpur stand zum Start wegen Performance-Problemen in der Kritik, und die Fans hoffen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.

Spannung um neue Mega-Entwicklungen

Welche neuen Mega-Entwicklungen gibt es in Pokémon Legends: Z-A? Bislang hat The Pokémon Company nur eine neue Mega-Entwicklung bekanntgegeben: Mega-Dragoran. Leaks aus diesem Jahr behaupten jedoch, dass weitere Mega-Entwicklungen für beliebte Pokémon wie Quajutsu und Starmie geplant sind. Sollten diese Leaks korrekt sein, bleibt abzuwarten, wann die tatsächlichen Designs enthüllt werden. Es ist möglich, dass einige dieser Entwicklungen erst zum Erscheinen des Spiels im Herbst enthüllt werden.

Die Bedeutung der Pokémon World Championships

Was sind die Pokémon World Championships? Die Pokémon World Championships sind eine jährliche, einladungsbasierte Esport-Veranstaltung, die von Play! Pokémon organisiert wird. Sie finden jedes Jahr im August statt und umfassen Spiele aus der Pokémon-Serie, darunter die Videospiele, das Sammelkartenspiel, Pokémon Go, Pokémon Unite und bis 2022 Pokkén Tournament. Die Qualifikation erfolgt über verschiedene Turniere im Laufe der Saison.

Die diesjährigen Pokémon World Championships in Anaheim bieten die erste Gelegenheit, das neue Spiel Pokémon Legends: Z-A zu testen. Dieses Event zieht Spieler aus der ganzen Welt an, die um Stipendien und Preise kämpfen.

Nintendo Switch 2: Die neue Konsole im Überblick

Was bietet die Nintendo Switch 2? Die Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 veröffentlicht wurde, ist eine Hybrid-Konsole, die sowohl als Handheld als auch als stationäre Konsole genutzt werden kann. Sie bietet eine verbesserte Grafik, mehr internen Speicher und neue soziale Funktionen. Die Konsole unterstützt 1080p-Auflösung im Handheld-Modus und 4K im Dock-Modus.

Mit der Möglichkeit, neue Spiele über physische Spielkarten und den digitalen Nintendo eShop zu erwerben, bleibt die Switch 2 der Linie ihres Vorgängers treu, bietet jedoch zahlreiche technische Verbesserungen.

Wie stehst du zu Pokémon Legends: Z-A und der neuen Nintendo Switch 2? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!