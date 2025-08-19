Delta Force erobert PS5 und Xbox – Alternative zu Battlefield 6?

Der Shooter Delta Force hat es nun auch auf die Konsolen Xbox Series X|S und PS5 geschafft und bietet eine interessante Alternative für alle, die auf Battlefield 6 warten. Während der Shooter bereits letztes Jahr auf dem PC veröffentlicht wurde und dort als Ersatz für Battlefield fungierte, ist er nun pünktlich zur Konsolenveröffentlichung bereit, auch diese Spielerbasis zu erobern. Interessanterweise folgt die Veröffentlichung der Konsolenversion nur zwei Tage nach dem Ende der rekordverdächtigen Battlefield 6 Beta, was Delta Force eine hervorragende Gelegenheit bietet, die Lücke zu füllen, die Battlefield hinterlassen hat.

Delta Force: Was bietet der Shooter?

Was macht Delta Force einzigartig? Delta Force, entwickelt von TiMi Studio Group und veröffentlicht von Garena, bietet eine Mischung aus großangelegtem Kampfgeschehen mit Fahrzeugen und hoher Spieleranzahl, ähnlich wie Battlefield. Der Titel bietet jedoch keine Zerstörungsmechanik, die Fans der Battlefield-Reihe vielleicht vermissen könnten. Dennoch bietet Delta Force eine solide Erfahrung, die sich zwischen Battlefield und Call of Duty bewegt.

Das Spiel ist kostenlos spielbar, wodurch es für jeden zugänglich ist, der nach einem großen FPS-Erlebnis sucht. Der Shooter bietet neben der Möglichkeit, Fahrzeuge zu steuern, auch umfangreiche Anpassungsoptionen für Waffen, Fahrzeuge und Charaktere. Diese Elemente tragen dazu bei, dass Delta Force eine interessante Alternative zu etablierten Marken darstellt.

Battlefield 6: Ein heiß erwarteter Titel

Was erwartet uns mit Battlefield 6? Battlefield 6, das am 10. Oktober 2025 erscheinen soll, setzt die Tradition der Serie mit großen, zerstörbaren Umgebungen und einem Fokus auf Multiplayer-Gefechte fort. Die Handlung ist im Jahr 2027 angesiedelt und dreht sich um einen Konflikt zwischen einem zerfallenen NATO-Bündnis und einer privaten Militärfirma namens Pax Armata. Abgesehen von bekannten Modi wie Eroberung und Team-Deathmatch wird es auch neue Modi wie Eskalation geben.

Obwohl Battlefield 2042 anfangs auf gemischte Reaktionen stieß, hat eine Reihe von Updates das Spiel verbessert und den Weg für Battlefield 6 geebnet. Mit neuen Inhalten und einem kostenlosen Battle Pass versucht EA, die Spielerbasis bei Laune zu halten, bis der neue Titel erscheint.

Die Herausforderung durch Delta Force

Kann Delta Force auf Konsolen erfolgreich sein? Die Frage bleibt, ob Delta Force die gleiche Erfolgsgeschichte auf Konsolen wiederholen kann wie auf dem PC. Die Mischung aus groß angelegten PVP-Schlachten und einem Extraktionsmodus sorgt für Abwechslung, aber es bleibt abzuwarten, ob dies ausreicht, um einen festen Platz im Shooter-Genre einzunehmen.

Der Konkurrenzkampf zwischen den Shootern führt oft zu besseren Spielen für die Spieler. EA wird durch die Anwesenheit von Delta Force sicherlich unter Druck gesetzt, ein qualitativ hochwertiges Battlefield 6 zu liefern, um die Spieler nicht zu verlieren. Mit Delta Force haben Fans nun eine kostenfreie Alternative, die ihnen zur Verfügung steht, was EA dazu anspornen sollte, nicht selbstgefällig zu werden.

Was denkst du über die Veröffentlichung von Delta Force auf den Konsolen? Wirst du es ausprobieren oder wartest du lieber auf Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!