Deathloop offiziell um mehrere Monate verschoben

Deathloop erscheint deutlich später als gedacht. Eigentlich war der Release des konsolenexklusiv für PS5 erscheinenden Shooters für den 21. Mai vorgesehen. Die Entwickler verschieben den Release jetzt aber um mehrere Monate.

Der neue Release-Termin für Deathloop: 14. September 2021

„Deathloop“ erscheint jetzt erst am 14. September 2021. Das ist bereits die zweite Verschiebung des PS5-Titels. Ursprünglich sollte der Shooter im Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen, bevor er auf Mai 2021 verschoben wurde.

Über die erneute Verschiebung berichten die Entwickler von Arkane Studios in einer Botschaft auf Twitter. Darin lässt sich herauslesen, dass die Covid-19-Pandemie ein auschlaggebender Grund ist, weshalb die Produktion mehr Zeit benötige.

Der First-Person-Shooter von Bethesda und den Arkane Studios will sich mit einem Twist von der Masse abheben. Es besteht eine Zeitschleife, aus der ihr ausbrechen müsst. Bethesda gibt einen Einblick:

„Colt ist auf Blackreef in einer Zeitschleife, einem Loop, gefangen und so gezwungen, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleben. Um zu entkommen, bleibt ihm also nur eins: diesen verdammten Loop zu brechen. Ausgestattet mit einem Arsenal aus außergewöhnlichen Kräften und mächtigen Waffen muss er dafür binnen 24 Stunden acht Ziele aus dem Verkehr ziehen, bevor um Mitternacht der Loop und damit der Tag wieder von vorne beginnt. “