Death Stranding erscheint auf PS5 als brandneuer Director’s Cut

Death Stranding kommt auf die PS5! Okay, das ist keine allzu überraschende Ankündigung, immerhin kann das Kojima-Game schon jetzt via Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5 gespielt werden. Allerdings handelt es sich bei der Ankündigung um eine für die Next-Gen-Konsole optimierte Version, die als brandneuer Director’s Cut erscheint.

Death Stranding: Director’s Cut für die PS5

Im Rahmen des Summer Game Fest wurde ein erster Trailer zur PS5-Version von „Death Stranding“ enthüllt, der wie gewohnt zunächst mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. Lässt man sich von dem Orangen-Easter-Egg zu „Metal Gear Solid“ nicht irritieren, steht am Ende jedoch fest: Hier gibt es nicht nur eine Version für die PlayStation 5 zu bestaunen, sondern einen Director’s Cut mit möglichen neuen Features und Cutscenes.

Was zeigt der Trailer? In dem kurzen Teaser sehen wir Protagonist Sam Porter Bridges (Norman Reedus) als Paketbote mit BB umgeschnallt in einer Art Lagerhalle stehen. Offenbar überlegt er sich, wie er das Areal voller Gegner unter ihm durchquert, schweift bei der Lösungssuche allerdings etwas ab …

In der offiziellen PS5-Version wird uns wohl eine etwas aufpolierte Grafik erwarten und einige neue Inhalte, die es vorab möglicherweise nicht ins Spiel geschafft haben. Was genau drin steckt, ist jedoch noch unbekannt. Dass sich Hideo Kojima hier wahrscheinlich frei austoben konnte, könnte „Death Stranding“ allerdings noch einmal einen gänzlich neuen Anstrich verleihen.

Wann erscheint Death Stranding für PS5? Ein Termin für die offizielle PlayStation 5-Variante des Games steht noch nicht fest. Das Ende des Trailers spricht lediglich von „bald“. Wann Kojima Productions mit Neuigkeiten rausrückt, ist also bislang nicht offiziell.