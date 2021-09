Death Stranding: Director’s Cut hat ein ganz besonderes Easter-Egg für Silent Hill-Fans

Seit einer knappen Woche ist der „Director’s Cut“ von Death Stranding nun zu haben. Hideo Kojimas unkonventionelles Videospiel über Norman Reedus als Paketlieferanten in der Post-Apokalypse hat damit für alle Fans noch mal eine ganze Menge mehr zu bieten.

Neue Kämpfe mit verbesserten Mechaniken, ein Schießstand, eine Rennstrecke, neue Optionen für eure Lieferaufträge und sogar neue Story-Missionen: Das kostenpflichtige Upgrade hat einiges in petto, um neugierige Neulinge oder bereits gestandene „Death Stranding“-Spieler*innen ins Boot zu holen. Darüber hinaus hat Kojimas Baby außerdem eine kleine Überraschung für Silent Hill-Fans parat.

Death Stranding: Eine unheimliche Begegnung in der Dusche

Kojima hat nämlich ein Easter Egg von „Silent Hill’s P.T.“ in „Death Stranding“ eingebaut, dem spielbaren Horror-Teaser an dessen Entwicklung er selbst maßgeblich beteiligt war. Entdeckt hat das Ganze YouTuber Douglas N Gomes, der von seinem Erlebnis prompt ein Video aufgenommen und hochgeladen hat.

Im Video ist Norman Reedus in seiner Rolle als Sam Porter Bridges zu sehen, der in seinem Raum skeptisch Richtung Dusche geht, in der deutlich eine Silhouette zu erkennen ist. Die Kamera geht dann an Sam vorbei und fokussiert sich auf die Duschkabine. Die unheimliche Gestalt fängt an, seltsam hin- und herzuzucken, bis sie schließlich aus der Dusche springt und Sam anfällt.

Doch die Szene entpuppt sich nur als Albtraum, Sam sitzt gemütlich auf seinem Bett und war nur kurz eingeschlafen. Bei dem Monster aus seinem Traum handelt es sich jedenfalls um Lisa aus „Silent Hill’s P.T.“, eine gruselige schwarze Figur, die euch durch die Gänge des dort erkundbaren Hauses jagt. Wenn ihr euch das Video selbst anschauen wollt, seid auf einen Jump-Scare vorbereitet!

Erst vor anderthalb Monaten feierte der gruselige „P.T.“.-Teaser seinen siebten Geburtstag und rief erneut Fans auf den Plan, die sich die Horror-Demo nach all den Jahren noch immer zurückwünschen. Leider sieht es in dieser Hinsicht aber eher schlecht aus. Wie Konami vor knapp einem Jahr bestätigte, habe man keine Pläne, den spielbaren Teaser auf die PlayStation 5 zu bringen.