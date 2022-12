Dead Island 2 bekommt in Deutschland zwar eine Altersfreigabe USK-18, erscheint aber nicht komplett so wie in der internationalen Version. Das Entwicklerstudio nimmt für den Markt Deutschland eine kleine, aber feine Änderung vor.

Dead Island 2 wird in Deutschland ein kleines bisschen weniger brutal

Die gute Nachricht: „Dead Island 2“ erscheint regulär in Deutschland. Das heißt, hier wird nichts beschlagnahmt oder indiziert oder ähnliches. Stattdessen erhält die Zombie-Schlachtplatte eine Altersfreigabe der USK ab 18.

Die nicht ganz so gute Nachricht, wenn ihr Wert darauf legt, das Spiel exakt so zu spielen, wie es eigentlich gedacht ist: Ihr müsst mit einem kleinen Einschnitt leben. Der macht „Dead Island 2“ ein winziges bisschen weniger blutig.

Das wird geändert: Die Version von „Dead Island 2“, die in Deutschland erscheint, bietet eine Möglichkeit weniger als die Versionen anderer Länder. Wenn die Zombies erst einmal wirklich tot sind, könnt ihr an deren Leichen keine Körperteile mehr abtrennen.

Solange sie sich noch bewegen und euch ans Leder wollen, gibt es diese Optionen durchaus noch. Aber sobald die Untoten endgültig tot sind, ist Schluss mit der Zerstückelung.

Wieso ausgerechnet diese Änderung vorgenommen wurde und warum dieses Detail so einen großen Unterschied machen soll, bleibt wohl auf ewig genauso unklar wie die Frage danach, wieso man genau das unbedingt tun wollen sollte.

Wann kommt Dead Island 2 jetzt? Es gibt wohl kaum ein Spiel, das häufiger verschoben wurde als „Dead Island 2“. Nach der letzten Ankündigung einer Release-Verzögerung soll es dieses Mal aber wirklich und ganz sicher am 28. April 2023 soweit sein.

Dann erscheint „Dead Island 2“ – vorausgesetzt, es klappt dieses Mal wirklich – für den PC, die PS4, PS5 und für Xbox One sowie Xbox Series S/X. Falls ihr euch fragt, wo ihr euch das Actionspiel am besten kauft, haben wir hier einen PlayCentral-Preorder-Guide für euch vorbereitet.

Macht euch so eine kleine Änderung etwas aus? Wollt ihr den armen Zombies unbedingt auch nach ihrem Ableben noch ans Leder? Schreibt es uns in die Kommentare.