Deady by Daylight lebt nicht nur vom Gameplay, sondern auch von den vielen coolen Crossover-Charakteren und -Inhalten. Einer der beliebtesten davon bekommt jetzt ein neues Aussehen: Pyramid Head aus der „Silent Hill“-Reihe sieht dank diesem frischen Skin jetzt passend zu Halloween noch furchterregender aus.

Dead by Daylight: Neuer Skin für Pyramid Head aus Silent Hill

Darum geht’s: In Dead by Daylight gibt es auch Silent Hill-Content und der wird jetzt sogar nochmal erweitert. Im Store könnt ihr aktuell passend zu Halloween gleich zwei neue Skins kaufen: Das Pyramid Blight-Set für den Pyramid Head und das James Sunderland-Set. Dabei handelt es sich um sehr seltene beziehungsweise legendäre Skins.

So sieht der neue Pyramid Head aus: Pyramid Head zählt zu den kultigsten und furchterregendsten Fieslingen der Videospielgeschichte. Dementsprechend aus dem Häuschen sind Franchise-Fans, dass er in „Dead by Daylight“ sein Comeback feiert. Sogar sein Po hat schon für große Aufregung gesorgt. Der neue Skin verpasst ihm eine Dosis ekliges Serum, sodass vom ganzen Körper und seiner Waffe verrottende Materie trieft. Zum Anbeißen!

Seht euch den Trailer zum neuen Pyramid Head-Skin an:

Hier könnt ihr auch erkennen, wie der neue James Sunderland- Skin aussieht. Bei James Sunderland handelt es sich um einen klassischen Charakter der Silent Hill-Spiele, der sein Debüt in „Silent Hill 2“ gegeben hat. Ursprünglich sollte die Figur wohl schon im Juli zum Rest des Casts von „Dead by Daylight“ stoßen, aber Halloween fühle sich laut der Community-Managerin Rose Li wie der perfekte Zeitpunkt dafür an.

Selbstverständlich gibt es auch die restlichen Silent Hill-Inhalte weiterhin noch in „Dead by Daylight“. Unter anderem könnt ihr zum Beispiel auch als Cybil Bennet, Lisa Garland oder Alessa Gillespie gegen den Pyramid Head antreten. In „Dead by Daylight“ treiben aber natürlich auch noch jede Menge andere Fieslinge ihr Unwesen, wie zum Beispiel der Nemesis aus der Resident Evil-Reihe, Pinhead aus den „Hellraiser“-Filmen und viele sonstige.

Wie findet ihr den neuen Pyramid Head-Skin? Schreibt es uns in die Kommentare.