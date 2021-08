Dead By Daylight: Patch fixt den Po von Silent Hill-Monster Pyramid Head

Klingt komisch, ist aber so: Dead by Daylight-Killer Pyramid Head hat einen zu flachen Po. Aber nicht mehr lange! Der aktuelle Patch kümmert sich um das Problem (Poblem!?) mit dem Hinterteil des Silent Hill-Monsters. Fans hatten bereits seit Längerem darauf hingewiesen und vermutet, dass der Allerwerteste des Executioners irgendwie flacher gemacht worden wäre. Aber offenbar gab es nur ein Clipping-Problem mit den Klamotten. Phew!

Dead by Daylight-Update patcht den Hintern von Pyramid Head

Worum geht’s hier? „Dead by Daylight“ lässt fiese Killer auf eine Gruppe von Überlebenden los, die versuchen müssen, dem Bösewicht das Handwerk zu legen. Mittlerweile gehört dazu auch ein Crossover mit Silent Hill, das den berühmt-berüchtigten Pyramid Head als Executioner ins Spiel gebracht hat.

Bei seiner Ankündigung hatte Pyramid Head ein ziemlich beachtliches Hinterteil. Davon war im fertigen Spiel dann aber nicht mehr so viel zu sehen. Was vielen Fans sauer aufgestoßen ist, die den Allerwertesten dieses Monsters ziemlich attraktiv fanden.

Hier seht ihr den direkten Po-Vergleich:

Poblem wird gefixt: Die „Dead by Daylight“-Entwickler*innen betonen, dass sie den Po von Pyramid Head nie generft haben. Trotzdem gibt es jetzt einen Patch, der Abhilfe schaffen soll. Allem Anschein nach handelt es sich bei dem Problem nämlich um einen Clipping-Fehler, der durch die Klamotten des Pyramid Head dafür sorgt, dass sein Po nicht richtig zur Geltung kam. Aber das soll dann ein Ende haben.

Sehr zur Freude der Fans: Selbstverständlich kommt die Ankündigung bei denjenigen besonders gut an, die den etwas mächtigeren Hintern des Pyramid Head-Killers vermisst haben. Allerdings gibt es in der Known Issues-Kategorie wohl immer noch den Eintrag, dass der Po von Pyramid Head weiterhin ein bisschen zu flach sein könnte.

Wie flach findet ihr den Hintern von Pyramid Head? Schreibt es uns in die Kommentare.