Dead by Daylight: Leatherface wird mit seinem ersten Outfit zur alten Omi

Dead by Daylight nimmt sich nicht immer allzu ernst. Das sieht man nun auch am neuen Outfit für den Kannibalen aka Leatherface, dem Texas Chainsaw Massacre-Killer. Ja, der erste alternative Look für den Kettensägenkiller ist endlich da und es nichts geringes als das Outfit einer alten Dame.

Dead by Daylight: Leatherface bekommt sein erstes Outfit

Nach der Eröffnung des In-Game-Shops plagten Behaviour Interactive einige Lizenzschwierigkeiten, die verhinderten, dass neue Outfits für lizenzierte Killer erscheinen konnten. Von diesem Problem war auch der 2017 hinzugefügte Kannibale aus dem 1974 erschienenen Film „Blutgericht in Texas“ betroffen.

Nun hat der Kannibale allerdings seine ersten alternativen Klamotten erhalten und kann buchstäblich in die Haut seiner Haushälterin schlüpfen:

Wie viel kostet das Leatherface-Outfit? Ihr erhaltet die seltene Hausfrauenkleidung für 1080 Aurazellen im In-Game-Store von „Dead by Daylight“. Dazu gehört das lederne Gesicht der alten Lady, eine elegante Schürze sowie ein ordentlicher Fleischklopfer, der nicht nur Schnitzel weich geprügelt bekommt.

Der Kannibale kann die Überlebenden auch als alte Dame jagen. © Behaviour Interactive

Game Director Mathieu Côté freut sich über die Veröffentlichung des ersten Bonusouftis für den Kannibalen und verkündet zum Release: