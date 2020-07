Dead by Daylight erscheint im September für Google Stadia

Dead by Daylight hat es bereits auf den PC, PS4, Xbox One, ja sogar auf die Nintendo Switch und auf mobile Endgeräte geschafft. Was fehlt da noch? Genau: Ein Cloud-Streaming-Service. Auch diese Lücke wird nun gefüllt, denn DbD erscheint tatsächlich für Google Stadia.

Dead by Daylight für Google Stadia

Die Google-Plattform hat bereits zahlreiche Titel in das hauseigene Repertoire aufgenommen. Mit „Dead by Daylight“ wird im Herbst ein weiterer Titel in das Angebot finden. Doch nicht nur das: Der asymmetrische Horrortitel soll mit zwei exklusiven Funktionen ausgestattet werden: Crowd Play und Crowd Choice.

Was ist Crowd Choice? Mit dieser Stadia-Funktion kann die Community eines YouTubers oder Streamers via Abstimmungen das kommende oder laufende Match beeinflussen. Die Zuschauer entscheiden beispielsweise darüber, ob als Killer, Überlebender oder mit einem bestimmten ​​Charakter gespielt wird.

Via Crowd Choice beeinflussen Zuschauer Streams. © Behaviour Interactive

Was ist Crowd Play? Mit Crowd Play kann die Community von dem Streamer dagegen zum gemeinsamen Spielen eingeladen werden. Damit sollen die Zuschauer direkt zum Mitmachen moviert werden.

Der Release ist für September 2020 angesetzt. Ein exakterer Termin liegt bisher noch nicht vor. Bis dahin stehen ohnehin noch einige Änderungen für „Dead by Daylight“ an, die im Laufe der kommenden Updates in das Spiel finden sollen.