Das Überleben von Shimmer – The Last of Us ändert Handlung der 2. Staffel

In der zweiten Staffel der erfolgreichen HBO-Serie „The Last of Us„, einer Adaption der beliebten Videospielreihe, hat sich das Schicksal eines Charakters auf überraschende Weise geändert. Während das Spiel für seine unvorhersehbaren und oft brutalen Wendungen bekannt ist, hat die Serie beschlossen, den Verlauf der Geschichte für einen bestimmten tierischen Begleiter zu ändern: das Pferd Shimmer.

Shimmer lebt in der Serie

Warum wurde Shimmers Schicksal geändert? In der zweiten Staffel der Serie, die auf dem ersten Teil von „The Last of Us Part II“ basiert, hat man sich entschieden, auf die Szene zu verzichten, in der Shimmer von einer Mine getroffen und anschließend erschossen wird. Diese Entscheidung spiegelt eine generelle Tendenz der Serie wider, Gewalt gegen Tiere zu vermeiden. Im Gegensatz zum Spiel überlebt Shimmer die Begegnung und bleibt ein treuer Begleiter von Ellie und Dina.

Diese Änderung könnte darauf zurückzuführen sein, dass man den Zuschauern eine emotionale Erleichterung bieten möchte. Während die Serie ihrem Ruf als düstere und realistische Erzählung treu bleibt, gibt es Raum für Momente der Hoffnung und des Überlebens, die im Spiel möglicherweise nicht so präsent sind.

Die Bedeutung von Shimmers Überleben

Welche Rolle spielt Shimmer in der Handlung? Shimmer ist nicht nur ein treues Fortbewegungsmittel, sondern auch ein Symbol für die Verbindung zwischen Ellie und Dina. Ihr Überleben könnte als Zeichen für die Möglichkeit eines Neuanfangs oder eines Funken Hoffnung in einer ansonsten trostlosen Welt interpretiert werden. Auch wenn nicht klar ist, wie lange Shimmer noch Teil der Geschichte sein wird, bleibt das Pferd eine emotionale Unterstützung für die Charaktere.

Es stellt sich die Frage, ob Shimmer in der Zukunft der Serie weiterhin eine Rolle spielen wird. Die dritte Staffel soll sich stärker auf Abby, einen weiteren zentralen Charakter des Spiels, konzentrieren, was darauf hindeutet, dass Shimmer möglicherweise weniger präsent sein wird.

Die Zukunft von Ellie und Abby in der Serie

Wie wird sich die Serie weiterentwickeln? Die dritte Staffel der Serie wird voraussichtlich Abby in den Mittelpunkt stellen, während Ellie möglicherweise eine weniger prominente Rolle einnimmt. Diese Entscheidung spiegelt die Struktur des Spiels wider, das abwechselnd die Geschichten von Ellie und Abby erzählt und dabei Themen wie Rache, Vergebung und menschliche Beziehungen erforscht.

Abbys Charakterentwicklung im Spiel und ihre komplexe Beziehung zu Ellie haben bereits im Spiel für viel Diskussion gesorgt. Es bleibt abzuwarten, wie die Serie diese Dynamik umsetzen wird und ob sie neue narrative Wege beschreiten wird, um die Zuschauer zu fesseln.

