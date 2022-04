Nach The Mandalorian bekommt nun auch Das Buch von Boba Fett seine eigene Behind-the-Scenes-Serie. Mit Disney Galerie: Das Buch von Boba Fett erscheint noch dieses Jahr ein Ableger zur neusten Serie im Star Wars-Universum.

Trailer zu „Das Buch von Boba Fett“.

Was ist Disney Galerie?

Disney Galerie zeigt, wie es hinter den Kulissen von erfolgreichen „Star Wars“-Serien aussieht. Bisher gibt es zwei Staffeln zu „The Mandalorian“. Diese nehmen die Zuschauenden mit in die Produktion der beiden Staffeln, von der Idee bis hin zur fertigen Serie.

Die erste Staffel wird dabei in verschiedene Kapitel eingeteilt, wie Regie, Darsteller oder Musik, in denen sich schwerpunktmäßig auf das jeweilige Thema konzentriert wird.

Die zweite Staffel wird durch zwei Folgen repräsentiert. Eine, die sich mit der Produktion der zweiten Staffel der Serie auseinandersetzt, ausgenommen das Staffelfinale; das hat seine eigene Folge bekommen.

Nun soll also auch für „Das Buch von Boba Fett“ eine eigene Disney Galerie erscheinen.

Das Buch von Boba Fett: Worum geht es?

Darum geht’s: „Das Buch von Boba Fett“ zeigt, wie der Namensgeber Boba Fett zusammen mit seiner Begleiterin Fennec Shand den Thron besteigt, der ehemals Jabba dem Hutten gehörte. Dessen kriminelles Netzwerk wollen sie übernehmen und darüber herrschen.

Im Verlauf der Serie wird über Rückblicke gezeigt, wie Boba Fett aus der Sarlacc-Grube entkommt, in die er in Episode 6 der Hauptfilmreihe gefallen ist, bei Tusken-Räubern aufgenommen wird und Fennec Shand kennenlernt.

Das Buch von Boba Fett: Eine Star Wars-Legende als Statist in der eigenen Show – Serienkritik

Dabei kreuzen sich gegen Ende der Serie die Wege von Boba Fett und Mando aus „The Mandalorian“. Dadurch, dass Boba Fett schon in „The Mandalorian“ aufgetaucht ist, sind die Fans früh davon ausgegangen, dass es nun auch andersherum so sein wird. So gab es für den Fanservice ein Wiedersehen mit Mando und dem süßen Baby Yoda namens Grogu.

Die Serie selbst gibt es seit dem 29. Dezember 2021 exklusiv auf Disney+. „Disney Galerie: Das Buch von Boba Fett“ soll am 4. Mai 2022 zum Star Wars-Tag erscheinen.