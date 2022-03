Erstes Bild von Darth Vader in Obi-Wan-Serie zeigt altbekannte Einstellung

Der VoD-Katalog von Disney Plus wird in wenigen Monaten mit einer neuen Serie bestückt, bei der insbesondere Fans der Star Wars-Prequel-Trilogien auf ihre Kosten kommen dürften. Obi-Wan Kenobi, wie die Serie lautet, spinnt das Narrativ nach „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ weiter. Und so erfahren wir, wie es Obi-Wan im Exil auf Tatooine ergangen ist nach der Jedi-vernichtenden Order 66.

Den ersten Trailer könnt ihr euch jetzt hier ansehen. Und an dieser Stelle erfahrt ihr außerdem ein paar Hintergrundinformationen zum Video.

Darth Vader in Obi-Wan Kenobi-Serie

Nicht zu sehen, aber lediglich zu hören in diesem Trailer ist Darth Vader. Der dunkle Lord, dessen legendäres Atemgeräusch den Trailer als solches abschließt, hat es nicht in visueller Form in den Teaser geschafft. Aber da wir bereits wissen: der Rückkampf des Jahrhunderts soll stattfinden und das mit dem zornigsten Vader überhaupt, war es nur eine Frage der Zeit, bis weiteres Promomaterial auftaucht.

Disney hatte bereits im Vorfeld einige Artworks geteilt, die diese Idee rund um den Rückkampf visuell darlegen. Doch nun kursiert das erste Bild von Darth Vader im Netz, das von Entertainment Weekly geteilt wurde.

"We’re going to see a very powerful Vader." https://t.co/cUgO7zQS9i — Entertainment Weekly (@EW) March 11, 2022

Falls euch das Bild irgendwie bekannt vorkommt, ist das kein Wunder. Denn es handelt sich hierbei um die berühmt-berüchtigte Meditationskammer von Darth Vader, die wir bereits aus „Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück“ kennen. Und die ist sogar so berühmt, dass sich Disney vor einiger Zeit dazu entschlossen hat, gemeinsam mit LEGO an einem eigenen LEGO-Set der Meditationskammer zu arbeiten.

Auf der einen Seite ist es spannend zu sehen, wie der Look in der Obi-Wan-Serie ausfällt. Doch auf der anderen Seite ist das keine Einstellung, die wir nicht schon mal gesehen hätten in einem „Star Wars“-Film.

Und dazu kommt, dass der dunkle Lord in der Tat recht dunkel gehalten ist und seinem Namen alle Ehre macht. Wir sehen nur seinen groben Umriss. Was mich viel mehr interessieren würde, das sind Szenen, in denen wir womöglich klar erkennen, dass es sich um Hayden Christensen handelt. Ob er seinen Helm abnimmt oder sein Gesicht durch die Maske schimmert in einer der Episoden? Was meint ihr?

Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi und Hayden Christensen als Darth Vader dürfen wir dann ab dem 25. Mai 2022 exklusiv auf Disney Plus bestaunen. Erwartet den geteaserten Kampf der Giganten jedoch nicht zu früh. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Szenen erst im Staffelfinale gezeigt werden.