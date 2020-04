Cyberpunk 2077: Xbox Controller im Spieldesign geleakt

Die Aufschrift ARASAKA ist übrigens der Name eines Megakonzerns in der Welt von Cyberpunk, dessen Erfolg vor allem auf Erpressung und Bestechung basiert. Das fiktive japanische Unternehmen ist besonders bekannt für seine militärischen Operationen und die Herstellung entsprechender Ausrüstung – zu der nun offenbar auch dieses Stückchen Microsoft-Hardware zählt.

Laut Beschreibung basiert das Design also auf „Cyberpunk 2077“-Charakter Johnny Silverhand, der von Schauspieler Keanu Reeves verkörpert wird. Und tatsächlich erinnert insbesondere sein mechanischer Arm an das Design des Xbox-Controllers:

