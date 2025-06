Cyberpunk 2077-Update 2.3 verzögert – Fans enttäuscht und spekulieren

CD Projekt RED hat kürzlich die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 auf der Nintendo Switch 2 gefeiert, doch die jüngsten Neuigkeiten bezüglich eines neuen Updates haben die Fans enttäuscht. Das mit Spannung erwartete Update auf Version 2.3 sollte ursprünglich am 26. Juni 2025 erscheinen, wurde jedoch kurz vor diesem Termin auf unbestimmte Zeit verschoben. Diese Ankündigung hat zu gemischten Reaktionen in der Community geführt.

Die Reaktion der Community

Wie reagiert die Cyberpunk 2077-Community auf die Verzögerung? Während einige Fans Verständnis zeigen und bereit sind, auf ein ausgereifteres Update zu warten, sind andere frustriert über die kurzfristige Ankündigung der Verzögerung. Viele fragen sich, warum das Update so kurz nach seiner Ankündigung verschoben wurde, und spekulieren über die möglichen neuen Inhalte, die es mit sich bringen könnte.

Die Nachricht über die Verzögerung kam über die offizielle X-Seite von Cyberpunk 2077. CD Projekt RED entschuldigte sich für die Verzögerung und erklärte, dass sie mehr Zeit benötigten, um sicherzustellen, dass sie mit dem Update zufrieden sind. Das Studio strebt an, dass das Update vom Umfang her ähnlich wie Version 2.2 sein wird, was ebenfalls ein großes Update war.

Die Herausforderungen von CD Projekt RED

Warum hat CD Projekt RED Schwierigkeiten mit der rechtzeitigen Fertigstellung des Updates? CD Projekt RED ist derzeit stark ausgelastet, da das Studio gleichzeitig an mehreren Projekten arbeitet. Neben der laufenden Entwicklung von The Witcher 4 wurde auch Cyberpunk 2 offiziell angekündigt. Trotz separater Teams kann das Management so vieler Projekte gleichzeitig eine Herausforderung darstellen.

Fans von Cyberpunk 2077 hoffen, dass das Update 2.3 noch vor der Veröffentlichung der anderen Spiele erscheint. CD Projekt RED hat versichert, dass sie die Fans so bald wie möglich über den Fortschritt des Updates informieren werden.

Die Erwartungen der Fans

Welche neuen Inhalte wünschen sich die Fans für Version 2.3? Die Spieler haben hohe Erwartungen an das kommende Update. Viele wünschen sich Features, die ihrer Meinung nach schon längst hätten implementiert werden sollen. Die genaue Liste der Neuerungen bleibt jedoch bis zur offiziellen Ankündigung von CD Projekt RED ein Geheimnis.

Insgesamt bleibt die Frage, ob CD Projekt RED die Erwartungen der Fans erfüllen kann und wann das Update letztendlich verfügbar sein wird. Die Community ist gespannt auf die zukünftigen Entwicklungen und das Engagement des Studios, ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis zu bieten.

Deine Meinung ist gefragt

Was hältst du von der Verzögerung des Cyberpunk 2077-Updates? Bist du bereit, auf ein besser ausgearbeitetes Update zu warten, oder bist du frustriert über die Verschiebung? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren unten!