Viele Fans der Produktionsschmiede CD Projekt haben sich noch nicht davon erholt, dass der Releasetermin von Cyberpunk 2077 erneut nach hinten verschoben wurde. Statt schon in diesem Monat auf den Markt zu kommen, erscheint das heiß erwartete Rollenspiel nun doch erst planmäßig am 10. Dezember 2020. Seitdem Senior Level Designer Miles Tost auf der letzten Night City Wire-Show einige Fragen zum Spiel beantwortet hat, diskutieren viele Spieler jedoch nur über ein ganz bestimmtes Feature.

Cyberpunk 2077: Schuld für Release-Verzögerung ist die Current-Gen-Version

Cyberpunk 2077: Autoklau als Fähigkeit

In Zusammenhang mit diesem Feature ziehen User in einschlägigen Foren immer wieder den Vergleich zu GTA 5. So weit hergeholt ist diese Gegenüberstellung ja auch nicht, schließlich handelt es sich bei beiden Spielen um Open-Word-Titel, in denen es möglich ist, eine Vielzahl an Autos zu stehlen und selber zu fahren. Doch letztendlich unterscheiden sich „Cyberpunk 2077“ und „GTA 5“ vor allen Dingen in einem Aspekt stark voneinander.

Bei Grand Theft Auto handelt es sich um ein großes Action-Sandbox-Game und bei „Cyberpunk 2077“ um ein tiefgreifendes Rollenspiel. Entsprechend wird es zum Entsetzen vieler GTA-Fans in dem neuen Spiel von CD Projekt nicht möglich sein, Autos ab der ersten Spielminute zu klauen. Stattdessen benötigt ihr eine von zwei freischaltbaren Fähigkeiten, um mit dem fahrbaren Untersatz eines NPCs die Straßen unsicher zu machen.

Wenn ihr ein parkendes Vehikel stehlen wollt, benötigt ihr eine technische Fähigkeit, die es euch erlaubt, das Sicherheitssystem des ausgewählten Fahrzeugs zu überwinden. Und wenn ihr einen Fahrer direkt aus seinem Auto werfen und euch selbst ans Steuer setzen wollt, braucht ihr hingegen eine bestimmte körperliche Fähigkeit. Außerdem dürft ihr Autos, die ihr gestohlen habt, nicht permanent behalten.

Cyberpunk 2077: Game-Designer erhalten Morddrohungen wegen Release-Verzögerung

Dennoch wird es die Möglichkeit geben, gleich mehrere Wagen in euren Besitz zu bringen. Diese könnt ihr dann über eine Art Drop-Down-Menü auswählen. Fliegende Autos werden aber nicht dabei sein, wie Miles Tost bereits bestätigt hat. Solche Fahr- beziehungsweise Flugzeuge einzubauen wäre ein Alptraum für die Designer gewesen, so der Senior Level Designer.

Cyberpunk 2077: Kein neues GTA

Dass es noch reichlich andere Unterschiede zu „GTA 5“ geben wird, ist den meisten, die sich bereits Gameplay-Material zu „Cyberpunk 2077“ angesehen haben, wahrscheinlich von alleine klar, trotzdem gab Level Designer Max Pears in einem Interview mit Games N noch einmal an, dass es durchaus möglich sei, wie in „GTA 5“ einfach auf die harte Tour zum Ziel zu gelangen. Es stellt sich nur die Frage, wie viele Spieler diesen Weg letztendlich tatsächlich einschlagen wollen.

© CD Projekt

Laut Pears sei es den Entwicklern durchaus recht, wenn sich Spieler für den brachialen Weg entscheiden sollten, doch ist er auch davon überzeugt, dass diese, sobald sie sehen, wie viele Möglichkeiten es gibt, eine Mission anzugehen und abzuschließen, innehalten werden, um darüber nachzudenken, was sie nun wirklich tun wollen.

Cyberpunk 2077-Xbox hat einige coole, versteckte Besonderheiten

So habe er schon bei einigen Spielern beobachtet, wie sie die Missionen in „Cyberpunk 2077“ wie in GTA angehen wollten, dann aber erkannt hätten, wie viele optionale Herangehensweisen es gibt und entsprechend von dem ursprünglichen Plan abgelassen haben.