„Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für Xbox One, PS4, PC und Google Stadia.

„Ihr habt vielleicht bemerkt, dass sich die Geschichte von Jackie verändert, je nachdem für welche Herkungftsgeschichte ihr euch entscheidet“, so Sasko in dem Interview. „Dies ist ein Beispiel für die Tatsache, dass ihr als Charakter, der an einem anderen Ort geboren wurde, je nach gewähltem Herkunftsweg eine andere Geschichte haben werdet und daher sowohl Jackies Geschichte als auch eure Beziehung zu ihm unterschiedlich ist.“

„Diese Nebenhandlungen ermöglichen es uns, etwas zu tun, was wir noch nie zuvor getan haben – sie verändern die Haupthandlung des Spiel und sie machen dies so, dass man möglicherweise nicht einmal die Haupthandlung aber dennoch das Spiel beendet. Dadurch erhalten Spieler einen völlig anderen Epilog als Spieler mit einem anderen Weg, die unterschiedliche Entscheidungen getroffen, unterschiedliche Charakter getroffen und Beziehungen zu ihnen aufgebaut haben.“

„Wir haben die Cyberpunk-Struktur basierend auf den Schlussfolgerungen aufgebaut, die wir aus The Witcher 3 gezogen haben“, so Sasko. „The Witcher hatte den Hauptstrang der Geschichte und von ihm abweichende Nebenstränge, und dies war unsere Hauptstruktur, die wir das Ohr nennen. “

Diese Nachricht stammt aus einem Interview mit der polnischen Webseite Spider’s Web (via VG247 ), in dem Quest Designer Pawl Sasko bestätigt, dass das Spiel beendet werden kann, ohne die Hauptquest abzuschließen.

Im November erscheint mit Cyberpunk 2077 ein Sci-Fi-Rollenspiel, das dem Spieler ein Höchstmaß an Flexibilität zugestehen soll, um eigene Entscheidungen zu treffen und nicht nur vorgefertigten Wegen zu folgen. Anscheinend ist die Richtung den polnischen Entwicklern von CD Projekt RED so wichtig, dass ihr den Titel letztendlich sogar offiziell abschließen könnt ohne dabei die Haupthandlung völlig zu lösen.

