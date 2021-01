Cyberpunk 2077 vs. GTA 5: Wie schlagen sich beide Spiele im direkten Vergleich?

Im ersten Moment ergeben Vergleiche zwischen den beiden großen Titel GTA 5 und Cyberpunk 2077 nur bedingt Sinn. Zu unterschiedlich sind der Open-World-Titel aus dem Hause Rockstar Games und das Sci-Fi-Rollenspiel des polnischen Entwicklers CD Projekt RED. „Grand Theft Auto 5“ spielt in der fiktiven Großstadt Los Santos, die sich stark an Los Angeles orientiert, während „Cyberpunk 2077“ in der futuristischen Stadt namens Night City stattfindet.

Orientiert sich Rockstars Spiel weitestgehend an der Realität, die immer wieder stark überzeichnet mit einem ordentlichen Hang zu Satire, Sarkasmus und Zynismus dargestellt wird, geht „Cyberpunk 2077“ einen völlig anderen Weg und stellt uns eine Welt vor, in der Cyberware-Implantate, Gewalt und Sex in der nahen Zukunft einen wichtigen Bestandteil des Lebens vieler Menschen ausmachen. Aber in Hinsicht auf Gameplay-Mechaniken ist ein direkter Vergleich tatsächlich in großen Teilen recht gut möglich und dazu noch sehr interessant.

© CD Projekt

Cyberpunk 2077 vs. GTA 5 im Vergleich

In einem Video auf dem YouTube-Kanal PlayGround wurden zahlreiche Gameplay-Elemente beider Spiele direkt miteinander verglichen, was zu einigen spannenden Erkenntnissen führt.

Beide Ausschnitte stammen jeweils von der PC-Version und wurden mit einer RTX 2070 in Ultra-Settings aufgenommen. Doch welches Spiel hat bei den Gameplay-Mechaniken die Nase vor?

Aus Auto springen: Steigt ihr in „Cyberpunk 2077“ aus einem fahren Auto, steht V plötzlich mit beiden Beinen auf dem Boden. In „GTA 5“ wird Michael erst einmal über den Asphalt geschleudert, ehe er sich aufrappeln kann.

Könnt ihr in „GTA 5“ Reifen von Fahrzeugen mit einem einzigen Schuss zum Platzen bringen, hat ein Treffer in „Cyberpunk 2077“ hingegen keine Auswirkung. Möglicherweise sind in der Zukunft alle Autoreifen automatisch kugelsicher? Zerstörung der Spielwelt: In beiden Titeln lässt sich die Spielwelt nur in einem sehr beschränkten Rahmen demolieren. Teilweise lassen sich in „Cyberpunk 2077“ Scheiben zerschießen, Gegenstände zerstören und sogar einige Wände sowie Säulen vollständig in Schutt und Asche zerlegen. Bei „GTA 5“ entstehen in den meisten Fällen nur Einschusslöcher. Doch auch hier sind einige Scheiben (vor allem an Autos), Einrichtungsgegenstände und andere Teile der Umwelt (Ampeln, Briefkästen, Schilder etc.) zerstörbar.

Seid ihr mit V mal unter Wasser unterwegs, fällt schnell auf, dass CD Projekt RED an dieser Stelle weniger viel Arbeit investiert hat. Flache Texturen und kaum Details machen das Erlebnis in der Unterwasserwelt recht umspannend anzuschauen. In „GTA 5“ gibt es deutlich mehr Wasser, wodurch sich Rockstar mehr auf die Ausarbeitung des Untergrunds konzentriert und recht viele Details, Easter-Eggs und eine umfangreiche Flora wie Fauna verbaut hat. Dennoch gibt es auch hier viele Bereiche, die ebenfalls völlig leer und einfach hässlich wirken. Explosionen von Fahrzeugen: Insgesamt wirken die Explosionseffekte in „Cyberpunk 2077“ auf dem PC deutlich bombastischer und eindrucksvoller, einzelne Teile fliegen anschließend durch die Luft. In „GTA 5“ lassen sich dafür Fahrzeuge deutlich besser und nachvollziehbarer in ihre Einzelheiten zerlegen. Vor allem bei Unfällen wird der jeweilige Schaden an einem Gefährt realistischer dargestellt.

Cyberpunk 2077 vs. GTA 5: Welches Spiel ist besser?

In diesem Kontext sollte aber unbedingt beachtet werden, dass „Cyberpunk 2077“ Ende 2020 und „GTA 5“ bereits 2015 für PC erschienen ist. Dennoch hat sich Rockstars Open-World-Titel gut gehalten, vor allem was die verschiedenen Gameplay-Mechaniken angeht. Dafür hat CD Projekt RED die in großen Teilen deutlich hübschere Grafikkulisse und aktuelle Techniken wie Raytracing zu bieten. Unterm Strich bieten beide Games eine große und detaillierte Spielwelt, in der man regelrecht abtauchen kann und die sich wunderbar erkunden lässt.