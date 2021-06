Contraband: Xbox-Exclusive der Just Cause-Macher verspricht Koop-Action

Xbox Game Studios hat im Rahmen des Microsoft-Showcase zur E3 2021 eine weitere Zusammenarbeit mit einem externen Studio angekündigt. Denn die Just Cause-Macher von Avalanche Studios arbeiten derzeit an Contraband. Der Open-World-Shooter soll exklusiv für Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Mit dem ersten Trailer wurde zwar noch kein Gameplay gezeigt, jedoch spielt es wohl mit einem Schmuggler-Setting in einer eher lockeren Atmosphäre:

Contraband wird ein Koop-Spiel mit viel Action

„Contraband“ ist in einem Setting der 70er-Jahre angesiedelt. Dabei geht es in das Schmuggler-Paradies Bayan. Der Ort ist rein fiktional und dient als Open World-Schauplatz für die Koop-Action des Spiels. Wie viele Spieler*innen sich zu Banden zusammenfinden können, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Was ist im Trailer zu sehen? Zum Gameplay haben sich Microsoft und Avalanche Studios ebenfalls noch nicht geäußert. Jedoch gab es noch weitere Hinweise auf das Setting des Spiels. Denn in dem Trailer ist das Versteck der Bande zu sehen, deren Mitglieder wir wahrscheinlich spielen werden.

Auf einem Tisch ist eine Karte mit dem Plan der bevorstehenden Mission zu sehen. Zudem wurden an einer Tafel mehrere Ortschaften von Bayan angeteast. Dazu gehören eine Küstenlinie, Berge und eine Piratenstadt. So wie es bisher aussieht, werden sehr abwechslungsreiche Umgebungen geboten.

Auf der Tafel scheinen einige Orte zu stehen, die wir besuchen werden. © Avalanche Studios/Xbox

„Contraband“ erscheint als Exclusive von Microsoft ausschließlich für Xbox Series X/S und PC. Einen Release-Termin gab es zwar bisher nicht, aber bei einer Sache können wir sicher sein: Egal, wann das Spiel erscheint, es wird direkt kostenlos im Game Pass spielbar sein.