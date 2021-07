Mit dem aktuellen Film Conjuring: Im Bann des Teufels kommt bereits der dritte Teil der erfolgreichen und beliebten Horror-Filmreihe von James Wan („SAW“) in die Kinos. Der deutsche Kinostart ist für den 1. Juli angekündigt, in den USA ist der Film bereits seit Anfang Juni im Kino und auf HBO Max abrufbar.

Bei insgesamt 8 Filmen, einer Hauptreihe und zahlreichen Spin-offs verliert man schnell den Überblick über die Handlung rund um die beiden paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren (gespielt von Vera Farmiga und Patrick Wilson), die es tatsächlich gegeben hat und auf deren Aufzeichnungen die einzelnen Filme basieren. Wir zeigen euch, was es im neuen Film „Conjuring 3“ zu erwarten gibt und in welcher richtigen, chronologischen Reihenfolge man die Filmreihe am besten schauen sollte.

Conjuring-Universum mit Dämonen und Geistern

Das „Conjuring“-Universum beginnt mit dem ersten Film und der Einführung der gruseligen Horrorpuppe Annabelle, die gleich drei eigene Spin-offs erhalten hat. Der zweite Teil der Hauptreihe führt die schaurige Nonne ein, die ebenfalls einen eigenen Film als weiteren Ableger der Reihe bekommt. Es folgte mit Lloronas Fluch ein weiteres Spin-off als bislang alleinstehenden Teil der Reihe, gefolgt von dem nun dritten Teil der Hauptreihe.

Da die einzelnen Filme im Franchise mit der Handlung gerne in der Zeit vor und zurück springen, verliert man schnell den großen Zusammenhang. Hier findet ihr die chronologische Reihenfolge der Filme nach dem Jahr sortiert, in dem die einzelnen Horrorgeschichten stattfinden:

The Nun (1952) Annabelle 2 (1955) Annabelle (1967) Conjuring – Die Heimsuchung (1971) Annabelle 3 (1972) Lloronas Fluch (1973) Conjuring 2 (1977) Conjuring 3: Im Bann des Teufels (1981)

Conjuring 3 kommt im Juli in die Kinos

Der dritte Teil der Hauptreihe spielt zu Beginn der 1980er Jahre in Brookfield, Connecticut und führt die beiden erfahrenen paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren an den Tatort eines brutalen Mordfalls. Einer ihrer aufsehenerregendsten Fälle beginnt mit dem Kampf um die Seele eines kleinen Jungen, der für eine schreckliche Tat vor Gericht gestellt werden soll.

Die beiden angesehenen Dämonen- und Geisterjäger können schließlich die Bevölkerung und das Gericht davon überzeugen, dass der Junge die Tat nicht wissentlich selbst ausgeführt hat, sondern vielmehr von rätselhaften, bösartigen Kräften besessen ist. Ed und Lorraine Warren stehen vor dem wohl schwierigsten Fall ihrer Karriere, der alles übertrifft, was die beiden jemals erlebt haben. Der Fall sollte als einer der ersten seiner Art in die US-Geschichte eingehen, in dem ein Mordverdächtiger dämonische Besessenheit zu seiner Verteidigung anführte.

Regie führt Michael Chaves („Lloronas Fluch“), als Produzenten sind erneut James Wan und Peter Safran an Bord. Zur weiteren Besetzung gehören Ruairi O’Connor („The Spanish Princess“), Sarah Catherine Hook („Monsterland“) und Julian Hilliard („Penny Dreadful: City of Angels“, „Spuk in Hill House“).

Deutscher Kinostart „Conjuring: Im Bann des Teufels“ ist am 1. Juli. Hier könnt ihr einen weiteren unheilvollen Trailer zum Film sehen – mit original Zeugenaussagen: