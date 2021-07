Regisseur und Produzent James Wan hat bereits mit einer Vielzahl an Horrorfilmen weltweit Erfolge gefeiert, was ihn zum Spezialisten für Gruselschocker bis hin zu Splatterfilmen wie „SAW“ oder „Insidious“ machte. Die Liste seiner Horror-Produktionen erweitert inzwischen auch die gefeierte Filmreihe The Conjuring.

Der Erfolg der Horrorfilmreihe liegt vor allem daran, dass die gezeigten Fälle der von Dämonen heimgesuchten Menschen oder Häuser auf wahren Begebenheiten basieren, aufgezeichnet von dem legendären US-amerikanischen Ehepaar Ed und Lorraine Warren, die als paranormale Ermittler in den 1950er bis 1970er Jahren tätig waren.

Doku in dem echten Horrorhaus: The Sleepless Unrest

Zum Kinostart von Conjuring 3 begibt sich der neue Dokumentarfilm „The Sleepless Unrest“ nun auf die Spuren des Ehepaars Warren und besucht das besagte Spukhaus aus dem ersten „Conjuring“-Film. Das besagte Spukhaus gelang in den 70ern zu Berühmtheit, als die Familie Perron nach ihrem Einzug von seltsamen Vorkommnissen berichtete. Damals holten sie sich von den Geisterjägern Lorraine und Ed Warren Hilfe – der Rest dürfte bekannt sein.

Das reale Haus aus den Filmen: Nach all den Jahren existiert das Haus noch immer, wobei die wechselnden Besitzer bis heute immer wieder von paranormalen Geschehnissen berichteten. Ein Filmteam begleitet die Geisterjäger Kendall und Vera Whelpton nun bei ihrer Erkundungstour durch das Horrorhaus. Zwei Wochen lang übernachten sie im leerstehenden Spukhaus und sind Geister, Dämonen und weiteren übernatürlichen Phänomenen auf der Spur. Was sie dabei so alles am eigenen Leib erleben, lässt sich im Trailer zum Film nur erahnen:

The Conjuring 3 jetzt im Kino sehen

Seit Anfang Juli ist mit „Conjuring: Im Bann des Teufels“ der neueste Teil der Horrorreihe in den deutschen Kinos zu sehen. In den USA ist der Film bereits seit Anfang Juni im Kino und auf HBO Max abrufbar.

Worum geht’s in dem 3- Conjuring-Teil?

Die Handlung spielt zu Beginn der 1980er Jahre in Brookfield, Connecticut und führt die beiden erfahrenen paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren (gespielt von Vera Farmiga und Patrick Wilson) an den Tatort eines brutalen Mordfalls. Einer ihrer aufsehenerregendsten Fälle beginnt mit dem Kampf um die Seele eines kleinen Jungen, der für eine schreckliche Tat vor Gericht gestellt werden soll.

Vor Gericht sollen die beiden angesehenen Dämonen- und Geisterjäger die Bevölkerung und das Gericht davon überzeugen, dass der Junge die Tat nicht wissentlich selbst ausgeführt hat, sondern vielmehr von rätselhaften, bösartigen Kräften besessen ist. Ed und Lorraine Warren stehen vor dem wohl schwierigsten Fall ihrer Karriere, der alles übertrifft, was die beiden jemals erlebt haben. Der Fall sollte als einer der ersten seiner Art in die US-Geschichte eingehen, in dem ein Mordverdächtiger dämonische Besessenheit zu seiner Verteidigung anführte.

Regie führt Michael Chaves („Lloronas Fluch“), als Produzenten sind erneut James Wan und Peter Safran an Bord. Zur weiteren Besetzung gehören Ruairi O’Connor („The Spanish Princess“), Sarah Catherine Hook („Monsterland“) und Julian Hilliard („Penny Dreadful: City of Angels“, „Spuk in Hill House“).

Für alle, die den Überblick über das wachsende „Conjuring“-Franchise verloren haben, haben wir hier die chronologische Reihenfolge aller 8 Filme aufgelistet:

Zum Kinostart von Conjuring 3: So seht ihr die beliebte Horror-Filmreihe in der richtigen Reihenfolge