Tom Hardy schlüpft erneut in seine gefeierte Rolle als Antiheld Venom aus Marvels „Spider-Man“-Spin-off. Mit dem Erfolg der neuen „Spider-Man“-Filmen mit Tom Holland baut Sony Pictures sein Marvel-Filmuniversum rund um diverse Spider-Man-Charaktere weiter aus. Der erste „Venom“-Film wurde bereits zum Kinohit und machte Tom Hardys Antihelden auch auf der großen Leinwand zum Publikumsliebling.

Dem steht das Sequel Venom: Let There Be Carnage in nichts nach, wie nun der sensationelle Kinostart in den USA mit über 90 Millionen US-Dollar am Startwochenende beweist. Am 21. Oktober kommt der düstere Actionstreifen aus dem Hause Marvel endlich auch in die hiesigen Kinos. Passend dazu haben wir einen exklusiven Clip für euch.

Seht hier den Exklusiven Teaser-Trailer zu Venom 2

Zur Einstimmung dürfen wir von PlayCentral.de euch heute einen exklusiven Teaser „Was Ist In Mich Gefahren?“ präsentieren, in dem Tom Hardy ein witzig-skurriles Zwiegespräch in seiner Rolle als Journalisten Eddie Brock mit seinem alten Ego, den außerirdischen Symbionten Venom führt, der Besitz von ihm nimmt und ihn zu einem Monster mit Reißzähnen macht. Nicht immer läuft es blendet zwischen den beiden, was der Clip eindrucksvoll zeigt – doch seht selbst:

Erste Story-Details: Venom vs. Woody Harrelson als Oberschurke Carnage

Worum geht es in Venom 2? Der Journalist Eddie Brock hat so seine liebe Not mit seinem außerirdischen Wirt in seinem Körper, der ein Eigenleben führt und den Reporter in so manche verfängliche Situation bringt – trotz der vielen coolen Extra-Arme.

Während Brock versucht, mit seinem übermenschlichen Alter Ego klarzukommen, wird der Serienkiller Cletus Kasady (Woody Harrelson) zum neuen Gegenspieler. Als Eddie dem inhaftierten Cletus Kasady im Gefängnis besucht, schafft es irgendwie ein Baby-Symbiont der besonders fiesen Sorte Besitz vom Psycho-Killer zu ergreifen. Das Ergebnis ist eine noch viel blutrünstigere und durchgeknalltere Kombination aus beiden: Der Superschurke Carnage kann fliehen und verbreitet in der Stadt Angst und Schrecken. Der Einzige, der ihn jetzt noch aufhalten kann, ist Venom.

Zur Besetzung gehören neben Tom Hardy als ungewöhnlicher Anti-Held erneut Michelle Williams („Manchester by the Sea“) als seine Partnerin. Neu dabei sind Naomie Harris („James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“) als Shriek und Woody Harrelson („Zombieland“) wird zum mächtigen Gegenspieler Cletus Kasady/Carnage. Regie führt diesmal Andy Serkis („Mogli“).

Venom: Let There Be Carnage – Wer ist Marvel-Schurke Carnage?

Venom wird auch in den Games zum Hit: Marvel’s Spider-Man 2

Die Figur Venom feiert auch neben den Kinofilmen und Marvel Comics einen riesigen Erfolg, etwa im kommenden Videospiel Marvel’s Spider-Man 2. Venom wird hier zum Hauptgegner der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft und löst bereits vorab einen Hype unter den Fans aus: So wünschen sich zahlreiche Marvel-Fans schon jetzt ein eigenes Spin-off für Venom. Der Erfolg des Kinofilms dürfte das noch befeuern.

„Marvel’s Spider-Man 2“ soll 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Man darf gespannt sein, ob tatsächlich ein Venom-Game folgen wird.

Venom mischt mit: Marvel’s Spider-Man 2 offiziell für PS5 enthüllt