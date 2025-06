Ciri wird Hauptfigur in The Witcher 4 – Wie geht es für sie und Geralt weiter?

Die Vorfreude auf The Witcher 4 steigt und Fans sind gespannt darauf, wie die Geschichte weitergeht. Bekannt ist bereits, dass Ciri die Rolle der Hauptfigur übernehmen wird, doch Entwickler CD Projekt Red hüllt sich über weitere Details in Schweigen. Bevor das neue Kapitel beginnt, lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, wo die Hauptcharaktere am Ende von The Witcher 3: Wild Hunt stehen.

Ciri: Die Zukünftige Hexerin?

Welche Schicksale erwarten Ciri? In The Witcher 3 konnte Ciri je nach Spielerwahl tragisch sterben, zur Kaiserin von Nilfgaard aufsteigen oder selbst eine Hexerin werden. Da sie nun die Hauptfigur in The Witcher 4 ist, scheint das letzte Ende das kanonische zu sein. CD Projekt Red hat jedoch klargestellt, dass sie alle möglichen Enden aus Wild Hunt berücksichtigen. Eine einfache Möglichkeit, mit den unterschiedlichen Enden umzugehen, wäre es, Ciri dort starten zu lassen, wo sie am Ende von Wild Hunt war, und Ereignisse sie zurück ins Hexerleben führen zu lassen.

Geralt von Riva: Der Rückzug oder die Reise?

Wie endet Geralts Reise? Solange Ciri nicht im schlechten Ende stirbt, hat Geralt drei mögliche Enden basierend auf seiner Romanze. Mit Triss zieht er nach Kovir und zieht sich weitgehend aus dem Hexerleben zurück. Mit Yennefer zieht er sich aus dem Rampenlicht zurück. Ohne eine Romanze oder mit beiden bleibt er auf der Reise als Hexer. Im Blood and Wine DLC zieht sich Geralt nach Corvo Bianco zurück.

Yennefer von Vengerberg: Rückzug vom Hofleben

Was sind Yennefers Pläne? Yennefer kann mit Geralt zusammenbleiben, wenn man sie romantisiert, bleibt jedoch unabhängig vom Spielerentscheid bei ihrem Rückzug vom Hofleben. Am Ende von Blood and Wine erscheint sie bei Corvo Bianco, wenn man sie romantisiert hat.

Triss Merigold: Die Beraterin

Welche Rolle spielt Triss? Ähnlich wie Yennefer bleibt Triss bei Geralt, wenn sie romantisiert wird, und schließt sich ihm in Corvo Bianco an. Sie bleibt jedoch als Beraterin des Königs von Kovir aktiv und gibt ihr Leben als Zauberin nicht auf.

Die Herrscher: Emhyr, Radovid und mehr

Wie beeinflussen deine Entscheidungen die Herrscher der Kontinente? Die Entscheidungen in The Witcher 3 haben massive Konsequenzen für die Anführer der verschiedenen Fraktionen. Emhyr var Emreis, der Herrscher von Nilfgaard und Ciris Vater, kann entweder sterben oder seine Macht in den nördlichen Königreichen festigen, abhängig davon, welche Seite du wählst. König Radovid von Redanien kann ermordet werden oder seine Herrschaft fortsetzen, während Sigismund Djikstra entweder stirbt oder den Norden übernimmt. Auf den Skellige-Inseln können deine Entscheidungen auch den zukünftigen Herrscher beeinflussen.

Weitere Charaktere und ihre Schicksale

Wer könnte in Ciri’s neuem Abenteuer auftauchen? Einige Charaktere könnten in Ciris nächstem Abenteuer auftauchen, darunter Dandelion, Eskel, Lambert, Letho von Gulet, Philippa Eilhart und der Blutige Baron. Viele weitere Freunde überleben The Witcher 3, darunter Zoltan Chivay, Regis, Dudu und Shani. Ihre Geschichten sind weniger variabel, könnten aber dennoch in The Witcher 4 eine Rolle spielen.

Bist du bereit für das neue Abenteuer in The Witcher 4? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!