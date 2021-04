Kickstarter: Survival-Horror-Shooter Chernobylite Release im Juli, PS5-Release später

Der Survival-Horror-Shooter Chernobylite von der polnischen Entwicklerschmiede The Farm 51 (Get Even) ist vollbracht. Das 2019 über eine Kickstarter-Kampagne angekündigte düstere Actionspiel ist inzwischen fertiggestellt. Jetzt steht auch endlich der Releasetermin fest.

Wann erscheint Chernobylite? Der vorab schon vielbeachtete Kickstarter-Hit erscheint im Juli für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Eine Veröffentlichung für die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S soll zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres erfolgen.

Derweil gibt es einen Mega-Patch für den Early Access bei Steam ab dem 23. April. Passend dazu ist auch ein neuer Trailer erschienen.

Darum geht’s in Chernobylite

In dem Survival-Horror-Rollenspiel schlüpft der Spieler in die Haut des Physikers Igor, der während der Nuklearkatastrophe von Reaktor Nr. 4 am 26. April 1986 im ukrainischen Atomkraftwerk zugegen war. 30 Jahre nach dem Gau kehrt der mittlerweile gereifte Wissenschaftler zurück ins Sperrgebiet, um das mysteriöse Verschwinden seiner Geliebten zu untersuchen. Es gilt nicht nur in der radioaktiven Todeszone zu Überleben, sondern auch die verdrehten Geheimnisse der Sperrzone zu enthüllen. Dabei stellt die militärische Präsenz nicht das einziges Problem dar.

Die einzigen Verbündeten stellen andere Stalkern in der Sperrzone dar, die ebenso ums Überleben kämpfen. Dabei geht die Geschichte nicht linear vor, sondern ändert sich mit jeder Entscheidung, die man trifft. Jederzeit kann die Chance auf Erfolg schwinden, Genossen sterben, die Vorräte gehen zu Neige oder eine unerwartete Patrouille könnte einen entdecken. Zu allem Überfluss entstehen um einen herum in mysteriösen Gestalten weitere Gefahren. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit ständig zunehmenden Schwierigkeitsgrad. Dabei gilt es, eine Strategie sorgfältig zu wählen, um am Ende zu überleben.

Im Rahmen des großen Updates bei Steam erhielt das Game einige Anpassungen, die auf den baldigen Release hinzielen:

Die Story wurde überarbeitet

Im ersten Teil gibt es einen neuen Level, der auf das große Finale der Story einstimmt

Vier neue NPCs, die wichtig im Verlauf der Story werden

NPC-Gefährten können künftig mit Waffen und Rüstungen ausgestattet werden

Neuer Feind ist ein schwer gepanzerter Soldat

Nach dem Ableben verliert man nun wertvolle, per Zufall bestimmte Items aus dem Inventar

Nvidias DLSS wird unterstützt, um die Performance zu verbessern

Neues Speichersystem

Optimierungen im Bereich Grafik, KI, Kampf und mehr

Neuer Soundtrack vom preisgekrönten The Witcher 3-Komponist Mikolaj Stroinski

Innerhalb einer ersten knapp zweistündigen Demoversion aus der Pre-Alpha im Jahr 2019 durften wir uns bereits von den Qualitäten von „Chernobylite“ überzeugen. Die Mischung aus Survival-Horror- mit Science-Fiction-Elementen erinnert inhaltlich wie optisch an die S.T.A.L.K.E.R.-Reihe. Warum uns die Demo-Version begeistert hat, könnt ihr hier in unserem Erfahrungsbericht nachlesen:

Chernobylite: Schön verstrahlt: So spielt sich der Survival-Horror-Shooter – Vorschau

Erfolgreiche Kickstarter-Kampagne

Die Umsetzung von „Chernobylite“ wurde mittels einer Kickstarter-Kampagne im Jahr 2019 finanziert. Damals wurden nach nur zehn Tagen das von den Entwicklern gesteckte Ziel von 100.000 Dollar bereits erreicht. Am Ende steuerten knapp 3.300 Unterstützer insgesamt rund 206.000 US-Dollar bei.