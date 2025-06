Chernobyl bis Station Eleven – Die besten Serien für Last of Us-Fans

Die HBO-Serie The Last of Us hat mit ihrer packenden post-apokalyptischen Erzählung und den emotionalen Reisen der Charaktere Joel und Ellie viele Zuschauer in ihren Bann gezogen. Wenn du von dieser Serie begeistert bist und nach weiteren Shows suchst, die ähnliche Themen wie emotionale Tiefe, Überlebensdrama und die dunklen Seiten der Menschheit erkunden, habe ich einige Empfehlungen für dich. Hier sind sieben Serien, die du unbedingt sehen solltest, wenn du The Last of Us liebst.

Chernobyl

Warum ist Chernobyl für Fans von The Last of Us interessant? Chernobyl ist eine historische Dramaserie, die die Nuklearkatastrophe von 1986 und die anschließenden Aufräumarbeiten detailgetreu nacherzählt. Die Serie wurde von Craig Mazin, dem Schöpfer von The Last of Us, erstellt und bietet eine packende Darstellung menschlichen Dramas vor dem Hintergrund einer katastrophalen Zerstörung. Die Serie erzählt von den Menschen, die sich der Krise stellten, und beleuchtet die moralischen Dilemmata, die unter immensem Druck getroffen werden mussten.

Die Serie bietet eine intensive Erkundung des menschlichen Geistes und zeigt, wie Menschen unter extremen Bedingungen durchhalten. Wenn du die moralischen Komplexitäten und die menschlichen Beziehungen in The Last of Us mochtest, wirst du in Chernobyl eine ähnliche Tiefe finden.

Station Eleven

Was macht Station Eleven zu einer passenden Serie für The Last of Us-Fans? Station Eleven basiert auf dem gleichnamigen Roman und bietet eine hoffnungsvolle, aber auch bewegende Perspektive auf eine post-pandemische Welt. Die Serie handelt von einer reisenden Schauspieltruppe, die in einer von der „Georgia Grippe“ dezimierten Welt unterwegs ist. Die Serie erforscht, wie Kunst und Gemeinschaft selbst in Zeiten großer Verluste überleben können.

Für Zuschauer, die die Beziehungen und die emotionale Bindung in The Last of Us geschätzt haben, bietet Station Eleven eine tiefgehende Charakterentwicklung und eine Geschichte, die sich mit dem Wiederaufbau und der Suche nach Schönheit in einer zerstörten Welt beschäftigt.

The Walking Dead

Warum könnte The Walking Dead deine nächste Serie sein? Diese Serie ist ein Grundpfeiler des post-apokalyptischen Fernsehens und erzählt von Überlebenden, die in einer von Zombies überrannten Welt leben. Wie in The Last of Us, kämpfen die Charaktere nicht nur gegen die Untoten, sondern auch gegen andere menschliche Überlebende, die oft die größte Bedrohung darstellen.

The Walking Dead bietet eine intensive Erforschung der Menschlichkeit und des Überlebens sowie die Bildung von Ersatzfamilien in einer feindlichen Welt. Wenn du die Herausforderungen in The Last of Us mochtest, wird diese Serie dir sicherlich gefallen.

Silo

Wie passt Silo in das Schema von The Last of Us? Silo spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Menschheit in einem gigantischen unterirdischen Silo leben muss, nachdem die Erdoberfläche unbewohnbar geworden ist. Die Serie konzentriert sich auf Juliette Nichols, eine Ingenieurin, die die Geheimnisse ihrer abgeschotteten Gesellschaft aufdeckt.

Für Zuschauer, die von der bedrückenden Atmosphäre der Quarantänezonen in The Last of Us fasziniert waren, bietet Silo eine ähnliche intensive und geheimnisvolle Erzählung.

Sweet Tooth

Was verbindet Sweet Tooth mit The Last of Us? Sweet Tooth erzählt die Geschichte von Gus, einem Jungen mit Tiermerkmalen, in einer post-apokalyptischen Welt, in der ein Virus die Menschheit drastisch reduziert hat. Die Serie bietet Abenteuer und Gefahr, gepaart mit einer emotionalen Reise und dem Aufbau ungewöhnlicher Familienbanden.

Obwohl Sweet Tooth einen anderen Ton als The Last of Us hat, bleiben die Themen Hoffnung und Überlebenswille zentral. Die sich entwickelnde Beziehung zwischen Gus und seinem Beschützer Jepperd erinnert an die Dynamik zwischen Joel und Ellie.

The Leftovers

Was macht The Leftovers sehenswert für The Last of Us-Fans? Diese Serie befasst sich mit den psychologischen und emotionalen Auswirkungen eines globalen Ereignisses, bei dem 2% der Weltbevölkerung plötzlich verschwinden. Die Charaktere navigieren durch Trauer und Existenzkrisen, ähnlich wie in The Last of Us, wo der Verlust und die Suche nach Sinn im Mittelpunkt stehen.

The Leftovers bietet eine tiefsinnige und charakterorientierte Erzählung, die sich mit den menschlichen Bedingungen in Zeiten der Katastrophe auseinandersetzt.

Yellowjackets

Warum solltest du Yellowjackets sehen? Yellowjackets erzählt die Geschichte eines Mädchenfußballteams, das nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis überleben muss. Die Serie springt zwischen den Ereignissen in der Wildnis und den Auswirkungen auf ihr späteres Leben hin und her.

Für Fans von The Last of Us, die von der psychologischen Tiefe und den moralischen Dilemmata in Überlebensgeschichten fasziniert sind, bietet Yellowjackets eine intensive und packende Erfahrung.

Welche dieser Serien würdest du einem Freund empfehlen, der The Last of Us liebt? Lass es uns in den Kommentaren wissen!