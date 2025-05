Call of Duty Warzone Mobile – Ende der saisonalen Updates angekündigt

Call of Duty: Warzone Mobile wird ab sofort keine saisonalen Gameplay-Updates mehr erhalten. Diese Ankündigung von Activision bedeutet eine erhebliche Veränderung für die mobile Version dieses beliebten Multiplayer-FPS. Während die Hauptversion von Warzone auf PC und Konsole weiterhin unberührt bleibt, wird das mobile Pendant nun stark zurückgefahren.

Call of Duty: Warzone Mobile wurde erst am 21. März 2024 für iOS und Android veröffentlicht. Seitdem erfreuten sich die Spieler an regelmäßigen Updates, die neue Inhalte und Gameplay-Elemente einführten. Diese Form des Live-Service ist bei mobilen Spielen weit verbreitet, scheint jedoch nicht die Erwartungen von Activision erfüllt zu haben.

Warum endet der Live-Service von Warzone Mobile?

Was hat zu dieser Entscheidung geführt? Activision hat erklärt, dass Warzone Mobile nicht die gewünschten Reaktionen von mobilen Spielern erzielt hat, im Gegensatz zu den Erfolgen auf PC und Konsole. Diese Erkenntnis hat zur Entscheidung geführt, den Support für Live-Service-Inhalte einzustellen.

In einem offiziellen Statement dankte das Unternehmen den Spielern für ihre Unterstützung und erklärte, dass diese Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung verschiedener Faktoren getroffen wurde. Trotz des Stolzes auf die bisherigen Errungenschaften wird der Umfang des Spiels nun gestrafft.

Was bedeutet das für die Spieler?

Wie geht es weiter mit Call of Duty: Warzone Mobile? Ab dem 16. Mai 2025 werden alle In-Game-Käufe von Call of Duty-Punkten und Black Cell deaktiviert. Nur zwei Tage später, am 18. Mai 2025, wird das Spiel vollständig aus dem Google Play Store und dem Apple App Store entfernt.

Für Spieler, die das Spiel bereits heruntergeladen haben, bleibt es weiterhin spielbar. Der bestehende Inhalt sowie die Server für das Online-Matchmaking bleiben erhalten. Unverbrauchte In-Game-Währung kann weiterhin genutzt werden, jedoch ist ein erneuter Kauf nicht mehr möglich.

Welche Auswirkungen hat dies auf die Community?

Welche Optionen bleiben den Spielern? Activision bietet besonderen Anreize für mobile Spieler, die auf PC oder Konsole wechseln möchten. Diese Anreize sind Teil der Bemühungen, die Community weiterhin zu unterstützen und den Übergang zu erleichtern.

Obwohl Warzone Mobile nicht mehr heruntergeladen werden kann, bleibt es für alle, die es bereits besitzen, verfügbar. Die Spieler haben somit die Möglichkeit, das Spiel weiterhin auf ihrem Gerät zu nutzen, solange es nicht deinstalliert wird.

