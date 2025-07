Call of Duty trennt sich von COD HQ – Was bedeutet das für dich?

Call of Duty sorgt wieder für Aufsehen in der Gaming-Welt mit einem bedeutenden Update für Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Modern Warfare III. Diese beiden Spiele, die für ihre packenden Geschichten und intensiven Multiplayer-Erfahrungen bekannt sind, erhalten ein Update, das sie von der zentralen App COD HQ trennt und als eigenständige Downloads verfügbar macht. Das Update erscheint am 29. Juli 2025 um 18:00 Uhr CET, und es ist ein Schritt, den viele Fans seit langem gefordert haben.

Warum wird COD HQ kritisiert?

Was ist COD HQ und warum steht es in der Kritik? COD HQ ist eine zentrale Hub-App, die mehrere Call of Duty-Spiele in sich vereint, wobei jedes Spiel als herunterladbares Add-on für diese App fungiert. Diese Struktur hat jedoch einige Nachteile mit sich gebracht. COD HQ wurde häufig wegen des enormen Speicherplatzbedarfs, der Leistungsprobleme und Bugs sowie der versehentlichen Leaks zukünftiger Call of Duty-Spiele kritisiert.

Mit dem neuen Update wird dieser Kritik nun entgegengewirkt, indem Modern Warfare II und III von COD HQ gelöst werden. Dies bedeutet, dass du diese Spiele direkt herunterladen und spielen kannst, ohne dich durch die zentralisierte App navigieren zu müssen. Dadurch könnten auch Speicherplatzprobleme gelöst und die Leistung verbessert werden.

Die Zukunft von Call of Duty

Wird COD HQ nun abgeschafft? Mit der Trennung von Modern Warfare II und III vom COD HQ hoffen viele Fans, dass die zentrale App in Zukunft ganz abgeschafft wird. Aber das ist momentan eher unwahrscheinlich. Es gibt Gerüchte, dass dieser Schritt unternommen wird, um Platz für das kommende Call of Duty: Black Ops 7 zu schaffen, das im November 2025 erscheinen soll. Vielleicht wird COD HQ irgendwann verbessert oder ganz entfernt, aber zumindest wird die aktuelle Änderung von vielen als positiver Schritt gesehen.

Die Entfernung von COD HQ könnte auch ein Hinweis auf eine Rückkehr zu eigenständigen Call of Duty-Spielen sein, was viele Fans begrüßen würden. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die Zukunft der Serie auswirken wird und ob weitere Spiele ebenfalls von COD HQ getrennt werden.

Was bedeutet das für die Spieler?

Welche Auswirkungen hat das Update für dich? Wenn du Modern Warfare II oder III besitzt, kannst du die Spiele ab dem 29. Juli 2025 direkt herunterladen und spielen. Alle Inhalte, die mit diesen Spielen innerhalb der COD HQ App verbunden waren, werden am 7. August 2025 automatisch entfernt, um Speicherplatz freizugeben. Dies ist ein großer Gewinn für die Spieler, die sich über den Speicherplatzbedarf und die Leistung beschwert haben.

Jetzt bist du an der Reihe: Was hältst du von diesem neuen Update für Call of Duty: Modern Warfare II und III? Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren unten mit!