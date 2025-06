Call of Duty: Mobile – Neue Gundam-Kollaboration überrascht mit Freedom Mecha

Activision hat kürzlich einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der die bevorstehende Zusammenarbeit zwischen Call of Duty und Mobile Suit Gundam ankündigt. Diese Partnerschaft ist nicht neu, da bereits 2024 Operator-Skins basierend auf den Gundam RX-78-2, MS-06S Zaku II und Gundam Aerial in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Call of Duty: Warzone eingeführt wurden. Doch diesmal richtet sich die Kollaboration ausschließlich an Call of Duty: Mobile.

Details zur neuen Kollaboration

Was können Spieler von der neuen Call of Duty: Mobile und Gundam Kollaboration erwarten? Der neue Trailer gibt Einblicke, was diese Partnerschaft beinhaltet. Der erste Teil des Trailers hat den Look eines alten Films mit verblassten Farben und einem kleineren Rahmen. Plötzlich wechselt das Video zu einem modernen Stil, als ein großer Schatten über das Bild zieht. Es endet mit einem dramatischen Blick auf den Freedom Gundam aus Mobile Suit Gundam Seed. Die Tagline des Trailers lautet „Standing in the shadow of a titan“.

Interessanterweise haben Titanen verschiedene Bedeutungen in diesem Kontext. Der offensichtlichste Hinweis ist die Größe des Freedom Gundam im Vergleich zu einem normalen Soldaten. Aber es gab auch eine Fraktion in Mobile Suit Zeta Gundam namens Titans, was auf eine mögliche Verbindung zwischen der neuen Kollaboration und Zeta Gundam hindeuten könnte. Call of Duty hat zuvor auch mit Attack on Titan zusammengearbeitet.

Veröffentlichungsdatum und Inhalte

Wann wird die Kollaboration veröffentlicht? Die neue Call of Duty: Mobile und Gundam Kollaboration wird Teil von Saison 6 des Spiels, die am 29. Juni 2025 beginnt. Die Freedom Gundam ist der einzige bestätigte Mecha für diese Zusammenarbeit. In der vorherigen Partnerschaft zwischen Call of Duty und Gundam gab es drei Bundles, die unter anderem Operator Skins, Baupläne, Charms, ein exklusives Ladebildschirm, Emblem, Waffensticker und ein spezielles Finishing Move enthielten.

Der Tracer-Pack: Mobile Suit – MS-06S Zaku II Bundle hatte das „Searing Slash“ Finishing Move für den Zaku II Skin. Der Tracer-Pack: Mobile Suit – RX-78-2 Gundam Bundle enthielt das „Newtype Finisher“ für den RX-78-2 Skin. Im Gegensatz dazu hatte das Tracer-Pack: Mobile Suit – XVX-016 Gundam Aerial kein Finishing Move.

Strategische Bedeutung und Zielgruppe

Warum wurde der Freedom Gundam ausgewählt? Mobile Suit Gundam Seed ist eines der beliebtesten Animes in Asien, was möglicherweise erklärt, warum Activision den Freedom Gundam für das Mobile Game ausgewählt hat. Die Firma könnte mit dieser neuen Zusammenarbeit Spieler in Asien anziehen wollen, indem sie einen der beliebtesten Mobile Suits des Kontinents einbezieht.

Aktuell hat Activision nicht bestätigt, ob diese neue Gundam-Kollaboration auch in anderen Call of Duty Titeln wie Modern Warfare 3 oder Warzone erscheinen wird. Die Wahl des Freedom Gundam könnte jedoch auch strategisch motiviert sein, um eine größere Zielgruppe in Asien zu erreichen.

Einfluss von Mobile Suit Gundam

Wie beeinflusst Mobile Suit Gundam die Gaming-Welt? Die Gundam Franchise hat einen bedeutenden Einfluss auf die Popkultur und die Gaming-Welt. Ursprünglich 1985 mit Mobile Suit Zeta Gundam veröffentlicht, hat die Serie zahlreiche Fans weltweit gewonnen. In Mobile Suit Zeta Gundam geht es um den Konflikt zwischen den Titans, einer korrupten Task-Force der Erd-Föderation, und der Anti-Earth Union Group (AEUG), einer Rebellengruppe, die die Titans stürzen will.

Mobile Suit Gundam Seed hingegen spielt in der „Cosmic Era“ und behandelt den Krieg zwischen den Naturals, den Menschen auf der Erde, und den Coordinators, genetisch verbesserten Menschen, die in Weltraumkolonien leben. Diese tiefgehenden Storylines und Charakterentwicklungen haben dazu beigetragen, dass Gundam eine der beständigsten und einflussreichsten Animeserien bleibt.

Was denkst du über die neue Call of Duty: Mobile und Gundam Kollaboration? Lass es uns in den Kommentaren wissen!