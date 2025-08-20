Call of Duty kehrt mit Black Ops 7 zu den Wurzeln – Release im November 2025

Call of Duty: Black Ops 7 bringt die Spieler zurück in die Welt von Black Ops 2 und verspricht, ein spiritueller Nachfolger zu werden. Die Serie, die seit über zwei Jahrzehnten besteht, hat ihren Höhepunkt in den späten 2000er und frühen 2010er Jahren erreicht. Besonders die Originalspiele der Modern Warfare-Reihe und der Aufstieg des Black Ops-Subfranchise zogen viele Fans an. Call of Duty: Black Ops 2 war das erste Spiel der Serie, das in die Zukunft führte und bot eine epische Kampagne mit verzweigten Handlungssträngen und mehreren Enden, einen riesigen Zombies-Modus und ein ausgefeiltes Multiplayer-Erlebnis. Jetzt, im Jahr 2035, kehrt die Serie mit Black Ops 7 in diese Ära zurück.

Bekannte Gesichter und neue Herausforderungen

Wer kehrt in Black Ops 7 zurück? David Mason und sein Team treten wieder gegen Raul Menendez an. Die Kampagne verspricht zahlreiche Anspielungen auf die Geschichte von Black Ops 2. Neben der intensiven Kampagne bietet Black Ops 7 einen Multiplayer-Modus, der Karten und Waffen aus dem 2012 erschienenen Shooter zurückbringt.

Die Entwickler von Treyarch haben einige der beliebtesten Karten aus Black Ops 2 neu aufgelegt. Diese Karten, wie Hijacked, Raid und Express, werden Fans sofort bekannt vorkommen. Hijacked spielt auf einer Yacht, Raid wurde in eine luxuriöse Villa in Japan verlegt und Express führt die Spieler an einen belebten Bahnhof. Diese Karten bieten eine Mischung aus engen Kämpfen und offenen Gefechten, die für jedes Spielniveau geeignet sind.

Rückkehr legendärer Waffen

Welche Waffen aus Black Ops 2 sind in Black Ops 7 enthalten? Von den 30 Waffen, die bei der Veröffentlichung von Black Ops 7 verfügbar sind, stammen 16 aus früheren Call of Duty-Spielen. Einige dieser Waffen haben neue Namen, doch die Entwickler haben klargestellt, auf welchen Vorbildern sie basieren. Zu den zurückkehrenden Waffen gehören der Peacemaker, die M8A1 und der DSR 50, der jetzt als VS Recon bekannt ist.

Der Peacemaker war die erste Waffe, die nach der Veröffentlichung zu einem Call of Duty-Spiel hinzugefügt wurde, und bleibt eine ikonische Waffe. Die M8A1, bekannt aus den Marketingmaterialien von Black Ops 2, kehrt als Präzisionsgewehr zurück, während der DSR 50, ein Favorit unter Scharfschützen, als VS Recon wieder auftaucht. Diese Waffen sorgen für Nostalgie und neue taktische Möglichkeiten im Spiel.

Freue dich auf die Black Ops 7 Beta

Wann kannst du Black Ops 7 ausprobieren? Die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 wird im Oktober 2025 veröffentlicht, und das vollständige Spiel erscheint am 14. November 2025. Diese Beta bietet dir die Möglichkeit, einige der zurückkehrenden Karten und Waffen selbst zu testen und einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was dich im vollständigen Spiel erwartet.

Die Rückkehr zu den Wurzeln von Black Ops 2 in einem modernen Kontext verspricht ein aufregendes Erlebnis für die Fans der Serie. Welche Karten und Waffen aus Black Ops 2 möchtest du im finalen Spiel sehen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!