Call of Duty: Black Ops Cold War erhält kostenlose DLCs

Call of Duty: Black Ops Cold War erhält nicht einen sehr umfangreichen Inhalt mit Story-Kampagne, Multiplayer-Modus und sogar einen Zombie-Modus. Es gibt sogar drei unterschiedliche Editionen des Spiels:

Und das war noch längst nicht alles. Activision hat schon jetzt bestätigt, dass der neue Black Ops-Ableger nach dem Release mit neuen Inhalten versorgt wird. Es soll sogar kostenlose DLCs geben, wie der Publisher nun erklärt.

Kostenlose DLCs, die es beispielsweise auch in Cyberpunk 2077 geben wird, können natürlich alles bedeuten. Doch bei den Annehmlichkeiten im Nachgang lassen wir uns mal überraschen. Es soll „ständig neue Inhalte“ für CoD: Black Ops Cold War geben.

Eines ist jedoch schon jetzt klar: Allem voran werden nach dem Release kostenlose Karten hinzugefügt, die für den Multiplayer-Modus vorgesehen sind. Da es in der Vergangenheit bereits vorkam, dass Spieler für neue Karten zahlen mussten, ist dies eine gute Nachricht für die gesamte Community.

Es liegt nahe, dass insbesondere in Hinsicht auf den Multiplayer noch mehr kostenloser Kontent wartet. Beispielsweise könnten neuen Multiplayer-Modi folgen, die jeder dann gratis herunterladen kann.

Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für PS4, Xbox One und PC. Die Next-Gen-Version für die Xbox Series X und PS5 erscheint zu einem unbekannten Zeitpunkt.