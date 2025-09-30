Call of Duty: Black Ops 7 Zombies bringt größte Map aller Zeiten im November 2025

Call of Duty: Black Ops 7 ist das neueste Kapitel in der berühmten Shooter-Reihe und verspricht mit seiner Zombies-Map „Ashes of the Damned“ neue Maßstäbe zu setzen. Diese Map ist die größte ihrer Art in der Geschichte von Call of Duty und bietet dir ein bisher unerreichtes Erlebnis im Dark Aether, einer dunklen Dimension, die mit tödlichen Straßen verbunden ist. Entwickelt von Treyarch und veröffentlicht von Activision, erscheint Black Ops 7 am 14. November 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S.

Was erwartet dich in Ashes of the Damned?

Wie groß ist die neue Zombies-Map? Ashes of the Damned bietet eine riesige, rundenbasierte Arena, die durch ein „Bermuda-Dreieck“-Design besticht und aus verschiedenen, aus allen Teilen der Welt hereingezogenen Locations besteht. Die Map verspricht sowohl Nostalgie als auch Innovation und führt neue Systeme ein, um das klassische Zombies-Gameplay zu erfrischen.

Ein Highlight ist das „Wunderfahrzeug“ Ol‘ Tessie, das du steuern kannst. Mit T.E.D.D., einem unberechenbaren Begleiter, kannst du diese riesige Karte erkunden. Zudem gibt es neue Wunderwaffen, wie die „Nekrofluid-Handschuhe“, die dir ermöglichen, Flüssigkeit in entfernte Stacheln zu verhärten und Gegenstände heranzuziehen.

Rückkehr der Überlebenskarten und neue Modi

Welche alten und neuen Modi erwarten dich? Die Überlebenskarten feiern ihre Rückkehr in Call of Duty: Black Ops 7. Diese Karten waren zuletzt 2012 in Black Ops 2 zu sehen. Die Geschichte setzt direkt an die Ereignisse von Black Ops 6 an und bringt Dimensionen-Varianten der ursprünglichen Zombies-Crew zurück: Dempsey, Richtofen, Takeo und Nikolai.

Zusätzlich zu den Überlebenskarten bietet das Spiel die Modi Standard, Verflucht und Dead Ops Arcade 4. Der Verflucht-Modus stellt eine besondere Herausforderung dar, da du nur mit einer Pistole startest und ohne Minikarte auskommen musst. Ein Black Ops 3-inspiriertes Punktesystem führt zu freischaltbaren Relikten, die zusätzliche Einschränkungen und Belohnungen bieten.

Beta-Phase und Veröffentlichung

Wann startet die Beta für Black Ops 7 Zombies? Die Beta für Call of Duty: Black Ops 7 Zombies beginnt am 2. Oktober 2025 um 19:00 Uhr CET. Diese frühe Zugangsphase steht nur Spielern zur Verfügung, die das Spiel vorbestellt haben und dauert bis zum 5. Oktober 2025. Dann öffnet sich die Beta für alle, um die Server-Infrastruktur zu testen. Diese offene Beta läuft 72 Stunden bis zum 8. Oktober 2025 und bietet die Möglichkeit, die Vandorn Farm Überlebenskarte zu erkunden.

Black Ops 7 wird am 14. November 2025 veröffentlicht und verspricht, die Call of Duty-Serie mit seiner umfangreichen Zombies-Map und den neuen Spielmechaniken weiterzuentwickeln.

Was hältst du von den neuen Features in Call of Duty: Black Ops 7 Zombies? Teile deine Meinung in den Kommentaren!