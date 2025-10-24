Call of Duty: Black Ops 7 – Season 1 bringt sieben neue Maps, Zombie-Modi & Feiertags-Events

Noch bevor Call of Duty: Black Ops 7 überhaupt erscheint, gewährt Entwickler Treyarch schon einen detaillierten Einblick in die Inhalte der ersten Season. In einem neuen Dev Talk-Video hat das Studio die umfangreiche Roadmap für den Start nach Release vorgestellt – mit neuen Karten, Waffen, Zombie-Modi und speziellen Events zum Jahresende.

„Das wird die größte Season, die wir in der Geschichte des Franchise jemals umgesetzt haben“,

erklärt Yale Miller, Senior Director of Production bei Treyarch.

Sieben neue Multiplayer-Maps – zwischen Nostalgie & Innovation

Season 1 von Black Ops 7 wird mit sieben 6v6-Maps starten – einer Mischung aus komplett neuen Schauplätzen und Remasters beliebter Klassiker.

Zu den neuen Karten gehören:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Fate – inspiriert von der Kampagnenmission Time and Fate, spielt in einer surreal zersplitterten Stadtlandschaft in Nicaragua.

– inspiriert von der Kampagnenmission Time and Fate, spielt in einer surreal zersplitterten Stadtlandschaft in Nicaragua. Odysseus – basiert ebenfalls auf einer Mission der Kampagne und führt in ein von Wasser und Nebel umgebenes Kriegsszenario.

– basiert ebenfalls auf einer Mission der Kampagne und führt in ein von Wasser und Nebel umgebenes Kriegsszenario. Utopia – eine futuristische Hightech-Anlage in Australien mit vertikalem Gameplay.

Fans klassischer Black Ops-Teile dürfen sich zudem freuen:

Die Meltdown-Map aus Black Ops 2 kehrt in überarbeiteter Form zurück.

Parallel arbeitet Treyarch laut Matt Scronce, Associate Design Director, weiter an Map-Optimierungen basierend auf Beta-Feedback, etwa am Entfernen automatischer Türen, um das Spieltempo flüssiger zu halten.

Neue Waffen & Modi – mit Rückkehr beliebter Klassiker

Zum Start der ersten Season wird es sieben neue Waffen geben. Bestätigt ist bereits das Maddox-Sturmgewehr aus Black Ops 4 sowie Armbrust und Ballistikmesser, die gleichzeitig den beliebten „Sticks and Stones“-Modus zurückbringen.

Ebenfalls mit dabei:

Prop Hunt (der klassische Spaßmodus mit Versteckspiel-Elementen)

(der klassische Spaßmodus mit Versteckspiel-Elementen) zeitlich begrenzte saisonale Modi, die während der Feiertage rotieren werden

Drei Zombies-Maps & weihnachtliche Events

Auch der Zombie-Modus wird in Season 1 kräftig ausgebaut. Neben einer komplett neuen rundenbasierten Karte erwarten die Spieler zwei Survival-Maps, die auf Schauplätzen aus der Launch-Map Ashes of the Damned basieren.

Hinzu kommen:

neue Field Upgrades

zusätzliche Munitionseffekte (Ammo Mods)

sowie zeitlich limitierte Feiertags-Events auf der neuen Map – perfekt passend zur Halloween- und Weihnachtssaison.

Nuketown-Version & Season-Start

Und auch ein echter Klassiker darf nicht fehlen: Die neue Variante von Nuketown wird bereits am 20. November – nur wenige Tage nach Launch – veröffentlicht.

Der vollständige Release von Call of Duty: Black Ops 7 erfolgt am 14. November 2025 für PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Treyarch verspricht für Season 1 einen explosiven Start mit Inhalten für alle Spielertypen, vom klassischen Multiplayer bis zu den Story-orientierten Zombie-Abenteuern. Wenn die Entwickler ihr Versprechen halten, könnte Black Ops 7 tatsächlich die umfangreichste Season bieten, die die Reihe je gesehen hat.