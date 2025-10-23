Nuketown kehrt in Call of Duty: Black Ops 7 zurück – Erlebe klassisches Chaos!

Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz vor der Veröffentlichung und hat bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt. Am 14. November 2025 wirst du in die nächste spannende Episode der Black Ops-Reihe eintauchen können. Entwickelt von Treyarch und Raven Software, verspricht das Spiel sowohl in der Kampagne als auch im Mehrspieler- und Zombies-Modus ein packendes Erlebnis. Besonders erfreulich ist die Rückkehr einer der ikonischsten Multiplayer-Karten der Serie: Nuketown.

Nuketown kehrt zurück

Was macht Nuketown so besonders? Nuketown ist seit der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops im Jahr 2010 eine der beliebtesten Karten und hat sich durch schnelles, intensives Gameplay einen Namen gemacht. Die Karte ist inspiriert von echten nuklearen Testgeländen in der Wüste Nevadas, die in den 1950er Jahren von den USA gebaut wurden. Diese Kulisse wurde in der Vergangenheit mehrfach angepasst, um zu den jeweiligen Themen der Spiele zu passen.

Dieses Mal wird Nuketown 2025, die Variante aus Call of Duty: Black Ops II, am 20. November 2025 in Call of Duty: Black Ops 7 eingeführt. Diese Neuauflage wird die Spieler erneut in das hektische Chaos der kleinen, symmetrischen Karte führen, die von einer zentralen Straße und von bunten zweistöckigen Häusern flankiert wird.

Veränderungen im Matchmaking

Welche Änderungen gibt es im Matchmaking? Eine der größten Neuigkeiten für Call of Duty: Black Ops 7 ist die Rückkehr zu einem traditionellen Matchmaking-System. In der Vergangenheit haben sich viele Spieler über das Skill-based Matchmaking und das Auflösen von Lobbys beschwert. Treyarch hat auf dieses Feedback reagiert und wird in Black Ops 7 auf das bewährte System zurückgreifen, das für eine stabilere und beständigere Spielerfahrung sorgt.

Durch diese Anpassung wird das Spiel wieder mehr Fokus auf die Fähigkeiten und die Strategie der Spieler legen, ohne dass sie nach jedem Spiel in neue Lobbys geworfen werden. Dies dürfte für viele von euch eine willkommene Änderung sein und die Wettbewerbsfähigkeit im Multiplayer steigern.

Neuerungen in der ersten Saison

Was erwartet dich in der ersten Saison von Call of Duty: Black Ops 7? Treyarch hat einen ersten Blick auf die Inhalte der ersten Saison gewährt. Neben Nuketown 2025 werden auch weitere beliebte Karten aus Black Ops II, wie Standoff und Meltdown, zurückkehren. Zudem wird es neue Karten wie Fate, Utopia, Odysseus und Yakei geben, die frischen Wind in das Spiel bringen sollen.

In Bezug auf Waffen wird es sieben neue hinzugefügte Waffen geben. Auch die beliebten Zombies werden nicht zu kurz kommen: Drei neue Karten, darunter Astra Malorum und die Survival-Karten Exit 115 und Zarya Cosmodrome, sind für die erste Saison geplant. Zusätzlich kehren alle saisonalen Feldaufrüstungen und Munitions-Mods aus Black Ops 6 zurück.

Mit diesen spannenden Neuerungen und der Rückkehr von Nuketown verspricht Call of Duty: Black Ops 7 ein Highlight für Fans der Serie zu werden. Was hältst du von den kommenden Änderungen und der Rückkehr von Nuketown? Teile deine Meinung in den Kommentaren!