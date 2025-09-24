Call of Duty: Black Ops 7 kommt für PS4 und Xbox One im Nov 2025

Mit der Ankündigung von Call of Duty: Black Ops 7, das sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der Xbox One erscheinen wird, hat Entwickler Treyarch Studios die Gaming-Community überrascht. Während viele Fans darauf gespannt sind, die neuesten AAA-Titel auf den leistungsstärkeren Konsolen der aktuellen Generation zu erleben, bleibt Treyarch den älteren Plattformen treu. Der Grund dafür ist einfach: Die PS4 und Xbox One haben immer noch eine große Nutzergemeinschaft.

Warum Call of Duty: Black Ops 7 weiterhin auf älteren Konsolen veröffentlicht wird

Warum werden ältere Konsolen weiterhin unterstützt? Laut Treyarch Studios spielen immer noch erstaunlich viele Menschen auf der PlayStation 4 und der Xbox One. Die Entwickler glauben, dass sie auch auf diesen Plattformen eine ansprechende Gameplay-Erfahrung bieten können, obwohl die visuelle Qualität nicht mit den neueren Konsolen mithalten kann. Diese Entscheidung stellt sicher, dass eine breite Spielerschaft Zugang zu Black Ops 7 erhält, unabhängig davon, welche Konsole sie besitzen.

Obwohl viele neue Titel, wie Battlefield 6, ausschließlich für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC entwickelt werden, zeigt Treyarch, dass sie die Community der älteren Konsolen nicht vergessen haben. Der Markt für PS4- und Xbox-One-Spiele bleibt robust, und viele Titel, wie das kürzlich erschienene Marvel Rivals, unterstützen weiterhin diese Plattformen.

Ein Blick auf die Konsolen selbst

Was macht die PlayStation 4 und Xbox One noch relevant? Die PlayStation 4, die seit ihrer Einführung im Jahr 2013 rund um den Globus erfolgreich ist, hat sich als eine der beliebtesten Konsolen der Welt etabliert. Ihre Fähigkeit, Spiele in hoher Qualität zu liefern, verbunden mit sozialen Funktionen und der Integration anderer Dienste, hat sie zu einem Favoriten unter den Gamern gemacht. Trotz der Einführung der PlayStation 5 wird die PS4 weiterhin produziert, was von ihrer anhaltenden Beliebtheit zeugt.

Auch die Xbox One hat ihre eigene Fangemeinde. Als All-in-One-Entertainment-System vermarktet, hat sie es Microsoft ermöglicht, eine breite Palette an Multimedia-Funktionen anzubieten. Obwohl die Produktion der Konsole eingestellt wurde, bleibt sie durch ihre vielseitigen Funktionen und die Unterstützung von Spielen in Erinnerung.

Die Zukunft von Call of Duty auf verschiedenen Plattformen

Wird es Call of Duty auf der Nintendo Switch 2 geben? Die Erwartungen sind hoch, dass Call of Duty bald auch auf der Nintendo Switch 2 verfügbar sein wird. Obwohl Microsoft und Activision-Blizzard eine Partnerschaft mit Nintendo angekündigt haben, um Call of Duty-Titel auf deren Plattformen zu bringen, warten Fans noch auf die Umsetzung dieser Pläne. Einem kürzlichen Bericht zufolge könnte es noch ein weiteres Jahr dauern, bis der Shooter auf der Switch 2 erscheint.

In der Zwischenzeit bleibt Call of Duty: Black Ops 7 ein heiß erwartetes Spiel, das am 14. November 2025 veröffentlicht wird. Mit einer spannenden Kampagne, Multiplayer-Modus und der beliebten Zombies-Komponente verspricht es, sowohl auf alten als auch neuen Konsolen ein Hit zu werden.

Was denkst du über die Entscheidung, Black Ops 7 auf älteren Konsolen zu veröffentlichen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!