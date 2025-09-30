Call of Duty: Black Ops 7 – Futuristisches Omnimovement und neue Modi!

Die Bühne ist bereit für Call of Duty: Black Ops 7, das neueste Abenteuer in der beliebten Reihe. Das Spiel wird am 14. November 2025 veröffentlicht und verspricht, die Spieler mit einem futuristischen Setting, neuen Spielmodi und einem verbesserten Omnimovement-System zu begeistern.

Omnimovement und Gameplay-Innovationen

Was ist das Omnimovement-System? Das Omnimovement-System, das bereits in Black Ops 6 eingeführt wurde, wird in Black Ops 7 mit einem futuristischen Touch weiterentwickelt. Spieler können nun „Wall-Jumps“ ausführen und das Bewegungssystem über spezielle In-Game-Perks anpassen. Diese Bewegungsfreiheit ermöglicht es dir, dich in alle Richtungen zu bewegen und die Karten auf neue und spannende Weise zu erkunden.

Das Spiel bietet drei Hauptspielmodi: eine Einzelspieler-/Koop-Kampagne, einen Mehrspielermodus und den kooperativen Zombies-Modus. Besonders bemerkenswert ist der Modus „Endgame“, bei dem bis zu 32 Spieler eine Stadt erkunden und innerhalb eines strengen Zeitlimits Aufgaben erfüllen müssen.

Neue Spielmodi und Karten

Welche neuen Modi bietet Black Ops 7? Zwei neue Modi stechen besonders hervor: der 6v6 Overload-Modus und der 20v20 Skirmish-Modus. Overload ist eine umgekehrte Capture-the-Flag-Erfahrung, bei der Teams ein Gerät hinter die feindlichen Linien bringen müssen, um Punkte zu erzielen. Skirmish hingegen bietet ein Battlefield-ähnliches Erlebnis mit Wingsuits, Fahrzeugen und Enterhaken.

Zum Start wird Black Ops 7 mit 18 Karten erscheinen, darunter zwei große 20v20-Karten und 16 klassische 6v6-Karten. Drei dieser Karten sind Rückkehrer aus Black Ops 2, was Nostalgiegefühle aufkommen lässt. Zusätzlich stehen 30 futuristische Waffen zur Auswahl, die über die Hälfte davon brandneu im Call of Duty-Universum sind.

Beta-Zugriff und Veröffentlichungsdetails

Wann kannst du Black Ops 7 ausprobieren? Die offene Beta für Black Ops 7 startet am 5. Oktober 2025 und läuft bis zum 8. Oktober 2025. Vorbesteller und Xbox Game Pass-Abonnenten erhalten bereits am 2. Oktober 2025 Zugang. Diese Beta bietet dir die Möglichkeit, ausgewählte Teile des Mehrspielers und des Zombies-Modus zu erleben.

Die vollständige Veröffentlichung am 14. November 2025 wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S sein. Damit sind alle Plattformen abgedeckt, auf denen das Spiel in Deutschland verfügbar sein wird.

