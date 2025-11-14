Call of Duty: Black Ops 7 – Erste internationale Testwertungen: Was sagen die Kritiker?

Mit dem Release von Call of Duty: Black Ops 7 sind in den vergangenen Stunden die ersten internationalen Reviews erschienen und das neue Werk von Treyarch und Raven Software erhält überwiegend positive Kritiken.

Während Multiplayer und Zombies in vielen Tests als große Stärken hervorgehoben werden, sorgt die Kampagne für Diskussionen. Unterm Strich zeigt sich jedoch: Die Serie findet mit BO7 wieder zu alter Form zurück, auch wenn nicht alles perfekt gelingt.

Internationale Teststimmen: Das sagen die Kritiker weltweit

Das britische Magazin The Guardian beschreibt den Shooter als besonders chaotisch und unterhaltsam, vor allem im Koop-Modus. Im Review heißt es:

„Es ist chaotisch, gnadenlos – und absurd unterhaltsam, besonders wenn man im Koop-Modus mit drei ebenso verantwortungslosen Freunden spielt."

Hier steht klar der Spaßfaktor im Vordergrund, auch ohne tiefgreifende narrative Ansprüche.

Bei Windows Central wird Black Ops 7 als ambitionierter Teil der Serie eingestuft, der bewusst auf ein klassisches CoD-Gefühl setzt, aber gleichzeitig moderne Elemente einbringt:

„Call of Duty: Black Ops 7 ist nichts weniger als ehrgeizig und erweitert die klassische Call-of-Duty-Formel um mehr kooperative Spielmöglichkeiten – mit genau dem richtigen Maß an Nostalgie, um alles interessant zu halten.“

Das US-Magazin sieht besonders den Umfang und die Kooperations-Features als große Pluspunkte.

Deutlich kritischer wird der Titel bei Screen Rant bewertet. Zwar lobt das Magazin den riesigen Umfang, bemängelt aber, dass nicht jeder Modus die gleiche Qualität erreicht:

„Black Ops 7 ist reich an Inhalten, verteilt sich aber zu stark, wodurch es hier und da gute Spielerlebnisse liefert – statt großartige.“

Auch GamesRadar hebt die verschiedenen Modi hervor und kommt vor allem beim Multiplayer ins Schwärmen:

„Der Multiplayer ist schnell, hektisch und sauber ausgearbeitet. Zombies fühlt sich wie ein Liebesbrief an Black Ops 2 an.“

Eine laute Stimme aus der Community, die sich in die Kritik einreiht, stammt aus Reddit. Dort bezeichnet ein Nutzer die Kampagne drastisch als Enttäuschung:

„Es ist mit Abstand die schlechteste CoD-Kampagne aller Zeiten. Schlechte Handlung, langweiliges Gameplay, sich ständig wiederholende Level…“

Diese Meinung wird nicht von allen geteilt, zeigt aber, dass der Einzelspieler-Modus für Diskussionen sorgt.

Was funktioniert gut? Multiplayer & Zombies setzen Highlights

In fast allen internationalen Tests zeigt sich ein klarer Trend: Der Multiplayer-Modus gilt als einer der besten seit Jahren. Treyarch habe viele kontroverse Mechaniken der letzten Teile zurückgeschraubt und den Fokus wieder stärker auf klassisches Gunplay gelegt. Die Matches wirken schneller, fokussierter und belohnender.

Auch der Zombies-Modus erhält viel Lob. Das neue Kapitel knüpft atmosphärisch an frühere Black-Ops-Teile an und wird von vielen Kritikern als nostalgisch, episch und überraschend vielseitig beschrieben. GamesRadar spricht explizit von einem „Liebesbrief an Black Ops 2“.

Zusätzlich gefallen vielen Testern die technischen Verbesserungen und die große Menge an Content zum Launch. Mehrere Reviews beschreiben BO7 als einen „umfangreichen, ambitionierten Serienableger“, der Fans sehr viel Spielzeit bietet.

Kritikpunkte: Die Kampagne polarisiert

Während Multiplayer und Zombies als große Stärken gelten, ist der Ton bei der Kampagne deutlich verhaltener. Besonders kritisiert werden:

eine wenig überzeugende Hauptstory

repetitive Missionen

ein inkonsequenter Spannungsaufbau

Windows Central weist darauf hin, dass zwar alle Spielbereiche ambitioniert wirken, aber nicht jeder dieser „Säulen“ gleich stark umgesetzt sei. Screen Rant bemängelt, dass Black Ops 7 zwar „viel“ bietet, aber nicht immer „herausragend“.

Für Spieler, die CoD traditionell wegen der Kampagne kaufen, könnte der neue Teil somit etwas hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Vergleich mit der Konkurrenz: Ein solides Comeback

Im direkten Vergleich mit Battlefield 6 schneidet Black Ops 7 zum Start leicht besser ab. Mit aktuellen Metascores im niedrigen bis mittleren 80er-Bereich positioniert sich der Shooter klar über vielen CoD-Teilen der letzten Jahre, aber ohne neue Höchstmarken zu setzen.

Viele Kritiker betonen, dass Treyarch beim Gameplay spürbar Feinschliff betrieben hat – eine Rückkehr zu alten Stärken, die den Fans gefällt.

Internationale Testwertungen zu CoD: Black Ops 7

Das sind die ersten internationalen Wertungen zu CoD: Black Ops 7 auf Metascore:

Ein starker, aber nicht perfekter Neustart für Black Ops

Call of Duty: Black Ops 7 startet mit einem beeindruckenden Paket: einem starken Multiplayer, einem nostalgischen Zombies-Modus und breitem Content-Angebot. Technisch präsentiert sich das Spiel modern, stabil und gut optimiert.

Doch trotz vieler Stärken bleibt die Kampagne ein Schwachpunkt, der verhindert, dass BO7 in den Olymp der CoD-Geschichte aufsteigt.

Für Multiplayer-Fans ist Black Ops 7 aber schon jetzt einer der besten Teile der letzten Jahre und für die Serie insgesamt ein deutliches Lebenszeichen nach mehreren umstrittenen Veröffentlichungen.