Call of Duty: Black Ops 7 – Diese 5 Waffen dominieren das Spiel

In der Welt von Call of Duty: Black Ops 7 suchen Spieler immer nach den besten Waffen, um sich einen Vorteil im Spiel zu verschaffen. Obwohl sich die Meta noch im Entstehen befindet, gibt es bereits einige Waffen, die sich als besonders stark erweisen.

Die besten Waffen in Black Ops 7

Welche Waffen dominieren aktuell in BO7? Basierend auf den Erfahrungen der Beta und den ersten Wochen nach dem Launch, gibt es einige Waffen, die besonders herausstechen.

M8A1

Dravec 45

M15 Mod 0

M10 Breacher

VS Recon

Der M8A1 Marksman Rifle

Was macht das M8A1 so besonders? Veteranen von Black Ops 2 werden sich an die Durchschlagskraft des M8A1 erinnern. Dieses Gewehr ist zurück als Marksman Rifle und bietet tödliche vier-Schuss-Bursts, die Gegner in Windeseile ausschalten können.

Aus der Distanz sind zwei Bursts oft ausreichend, während ein gezielter Kopfschuss in der Nähe für einen schnellen Kill sorgt. Wenn du Schwierigkeiten hast, deine Ziele zu treffen, könnte ein vollautomatisches Gewehr eine zuverlässigere Wahl sein.

Dravec 45: Die SMG der Wahl

Warum ist die Dravec 45 so effektiv? Als Nachfolger der LC10 aus Black Ops 6, überzeugt die Dravec 45 durch ihre Vielseitigkeit. Sie kann sich gegen Sturmgewehre im mittleren Bereich behaupten und bietet damit eine exzellente Balance zwischen Reichweite und Mobilität.

Für Spieler, die schnelle Bewegungen und präzise Schüsse bevorzugen, ist die Dravec 45 die perfekte Wahl im Nah- bis Mittelbereich.

M15 Mod 0: Der Allrounder

Was hebt die M15 Mod 0 von anderen Sturmgewehren ab? Das M15 Mod 0 ist das Äquivalent zur XM4 aus früheren Spielen und bietet ausgeglichene Werte in allen Kategorien. Es ist ein verlässlicher Begleiter, egal in welcher Situation du dich befindest.

Selbst ohne Aufsätze ist dieses Gewehr extrem präzise und kann ab den ersten Leveln effektiv eingesetzt werden.

Die Kraft des M10 Breacher

Warum ist das M10 Breacher so mächtig? Das M10 Breacher ist ein Schrotgewehr, das durch seine enorme Durchschlagskraft auf kurze bis mittlere Distanz überzeugt. Trotz seiner Größe und Handhabung, überrascht es mit seiner Effektivität über größere Entfernungen.

Seine Fähigkeit, Gegner in einem Raum schnell auszuschalten, macht es zu einer bevorzugten Wahl für Spieler, die auf Nahkampf setzen.

VS Recon: Der Sniper der Wahl

Welche Vorteile bietet das VS Recon? Obwohl das VS Recon ein Repetiergewehr ist, ermöglicht seine schnelle Repetierzeit effektives Quick-Scoping auf kleineren Karten. Es vereint hohe Feuerkraft mit der Fähigkeit, mehrere Schüsse in kurzer Folge abzugeben.

Für diejenigen, die auf Präzision setzen und die Herausforderung eines Snipers suchen, ist das VS Recon eine ausgezeichnete Wahl.

Zusammenfassung der Top-Waffen

Waffe Typ Besondere Merkmale M8A1 Marksman Rifle Vier-Schuss-Burst, hohe Präzision Dravec 45 SMG Vielseitig, hohe Reichweite M15 Mod 0 Sturmgewehr Ausgeglichen, präzise ohne Aufsätze M10 Breacher Schrotgewehr Hohe Durchschlagskraft, effektiv auf Distanz VS Recon Sniper Schnelle Repetierzeit, hohe Feuerkraft

Welche dieser Waffen hast du bereits ausprobiert und welche ist dein Favorit? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!