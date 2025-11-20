Call of Duty Black Ops 7 – Aim-Assist Update und Rückkehr der Kult-Karte Nuketown

Call of Duty: Black Ops 7 hat kürzlich einige bedeutende Änderungen an der Aim-Assist-Funktion angekündigt. Diese Anpassungen kommen kurz nach dem Launch des Spiels und sind Teil des kontinuierlichen Engagements von Treyarch Studios, das Gameplay zu optimieren und auf das Feedback der Community einzugehen. Die Entwickler haben dabei insbesondere die Rotational Aim Assist unter die Lupe genommen, die jetzt nur noch bei direkter Zielverfolgung über den rechten Stick ihre volle Stärke entfaltet.

Die neuen Änderungen im Detail

Was plant Treyarch für die Aim Assist in Black Ops 7? Laut Matt Scronce, Design Director bei Treyarch, wird die Aim-Assist-Funktion über die Distanz hinweg leicht verstärkt. Diese Entscheidung basiert auf dem Feedback der Spieler, die sich über eine fehlende Unterstützung bei Zielen auf größere Entfernungen beschwert hatten. Die Änderungen sollen noch vor dem Start der ersten Saison von Call of Duty: Black Ops 7 implementiert werden, deren Beginn für Anfang Dezember 2025 spekuliert wird.

Die Entwickler haben in ihrem neuesten Dev Talk Video klargestellt, dass sie mit dem aktuellen Stand der Aim Assist grundsätzlich zufrieden sind, jedoch auf die Rückmeldungen der Community reagieren wollen. Die genauen Details der kommenden Änderungen sind zwar noch nicht veröffentlicht, doch die Ankündigung deutet darauf hin, dass Treyarch die Balance zwischen Spielspaß und Herausforderung weiterhin im Auge behalten wird.

Weitere Anpassungen an den Waffen

Welche Waffenänderungen sind geplant? Neben der Aim Assist stehen auch einige Waffenanpassungen auf der Agenda. Insbesondere die Maschinenpistolen (SMGs) sollen laut Scronce einen Buff erhalten, da es Beschwerden über ihre derzeitige Leistung gab. Die Entwickler planen, sowohl die Rückstoßkontrolle als auch die Reichweite durch spezifische Aufsätze zu verbessern.

Für Präzisionsgewehre und Scharfschützengewehre gibt es derzeit keine konkreten Pläne für Änderungen, jedoch wird die Nutzung dieser Waffen genau beobachtet. Das Ziel ist es, diese Waffen präsenter zu machen, ohne dass sie das gesamte Spiel dominieren. Auch bei Schrotflinten sind momentan keine Änderungen geplant, aber die Entwickler überwachen die Daten, um sicherzustellen, dass sie nicht übermächtig werden.

Die Rückkehr der klassischen Karten

Welche Karten sind in Black Ops 7 zurückgekehrt? Eine erfreuliche Nachricht für langjährige Fans der Serie ist die Rückkehr von Nuketown, einer der ikonischsten Karten aus Black Ops 2. Nuketown 2025 wurde mit leichten ästhetischen Anpassungen neu gestaltet, um zum Thema von Black Ops 7 zu passen. Diese Karte reiht sich in die Liste der remasterten Karten wie Raid, Hijacked und Express ein, die allesamt in der neuesten Version des Spiels wieder verfügbar sind.

Die Neuauflage dieser klassischen Karten ist ein Beweis für Treyarchs Bestreben, Nostalgie mit neuen Gameplay-Elementen zu verbinden. Dadurch wird nicht nur das Spielgefühl für Veteranen der Serie verbessert, sondern auch neuen Spielern das Erleben dieser legendären Schauplätze ermöglicht.

Ein Blick in die Zukunft von Black Ops 7

Wann können Spieler mit weiteren Updates rechnen? Während der genaue Starttermin der ersten Saison von Call of Duty: Black Ops 7 noch nicht feststeht, wird spekuliert, dass sie Anfang Dezember 2025 beginnt. Bis dahin können die Spieler mit weiteren Updates und Anpassungen rechnen, die das Spielerlebnis weiter verbessern sollen.

Abschließend bleibt zu sagen, dass Treyarch Studios mit Call of Duty: Black Ops 7 einen spannenden Mix aus altbekannten Elementen und neuen Features bietet. Mit den geplanten Änderungen an der Aim Assist und den Waffenanpassungen scheint das Studio auf einem guten Weg zu sein, das Spiel optimal auf die Bedürfnisse der Community abzustimmen.

Was denkst du über die angekündigten Änderungen in Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!