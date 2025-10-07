Call of Duty: Black Ops 6 beendet mit Predator-Crossover die Ära

Die Gaming-Community ist in Aufregung, denn Treyarch Studios hat kürzlich die Details zur Veröffentlichung von Season 6 für Call of Duty: Black Ops 6 enthüllt. Diese letzte Season kommt mit spannenden Neuerungen und markiert das Ende einer Ära, bevor Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 erscheint. Season 6 wird direkt nach dem Ende der Black Ops 7 Beta am 9. Oktober 2025 starten.

Neue Inhalte in Season 6

Welche neuen Inhalte erwarten dich in Season 6? Die kommende Season bringt eine aufregende Zusammenarbeit mit dem Predator-Franchise, das erstmals 1987 die Leinwand eroberte. Spieler können sich auf neue Skins und andere kosmetische Anpassungen freuen, die von dem ikonischen Alien-Jäger inspiriert sind.

Zusätzlich wird der klassische MP-40 Maschinenpistole, die bereits in zahlreichen Call of Duty Titeln wie World at War und Black Ops 4 zu finden war, ihren Weg ins Spiel finden. Diese Waffe ist bei Fans sehr beliebt und wird sicherlich für einige spannende Multiplayer-Matches sorgen.

Das Ende von Call of Duty: Black Ops 6

Warum ist Season 6 das Ende von Black Ops 6? Mit Season 6 endet die Unterstützung für Call of Duty: Black Ops 6, da Treyarch Studios sich auf die Veröffentlichung von Black Ops 7 vorbereitet. Black Ops 6, das mit seinem neuen omnidirektionalen Bewegungssystem und packenden Kampagnenmissionen begeistert hat, wird somit seinen Abschluss finden.

Für all jene, die die intensiven Multiplayer-Gefechte und die kooperativen Zombies-Modi lieben, gibt es noch einen letzten Grund zu feiern. Die Rückkehr des Haunting of Verdansk Events bringt Halloween-Atmosphäre ins Spiel und wird die Fans in eine düstere Version von Verdansk entführen.

Was du bis zum Start der neuen Season tun kannst

Wie kannst du dich auf Season 6 vorbereiten? Während die Wartezeit bis zur Veröffentlichung von Season 6 nur noch zwei Tage beträgt, kannst du die letzten Tage der Black Ops 7 Beta nutzen, um das neue „Open Moshpit“ zu erleben. Diese Playlist testet ein traditionelleres Matchmaking-System, das sich an der Verbindungsqualität und nicht an den Spielerfähigkeiten orientiert – ein Wunsch, den die Community seit über fünf Jahren äußert.

Die bisherigen Rückmeldungen zu diesem System sind positiv, aber es bleibt abzuwarten, ob es den Weg in die finale Version von Black Ops 7 finden wird. Bis dahin kannst du weiterhin die gewohnte Call of Duty Action genießen und dich auf die neuen Inhalte in Season 6 freuen.

Wir sind gespannt auf deine Meinung! Was hältst du von der Predator-Kollaboration und den neuen Inhalten in Season 6? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!