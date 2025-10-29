Bura – Ghibli-inspiriertes Abenteuerspiel jetzt mit Rabatt auf Steam ausprobieren

Bura: The Way the Wind Blows ist ein brandneues gemütliches Abenteuerspiel, das auf Steam veröffentlicht wurde. Es zieht seine künstlerische und erzählerische Inspiration aus dem Katalog klassischer Filme von Studio Ghibli und kombiniert diese mit den immersiven Erkundungsmechaniken von Breath of the Wild. Aktuell wird es im Rahmen der Steam-Feier für Spiele aus Kroatien beworben und bietet eine kostenlose spielbare Demo sowie einen Rabatt zur Feier des offiziellen Starts.

Ein einzigartiges Spielerlebnis

Was macht Bura: The Way the Wind Blows so besonders? Dieses Spiel lädt dich ein, die Adriaküste zu erkunden und kroatische sowie mediterrane Folklore durch charmante Interaktionen und beeindruckende Entdeckungen kennenzulernen. Du wirst von einem Geisterbegleiter geführt, der dir hilft, einzigartige Fähigkeiten freizuschalten und verlorene kulturelle Denkmäler und Traditionen zu entdecken.

Das Spiel erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens in einem kleinen Dorf. Du kannst Land, Meer und Himmel durch Springen, Schwimmen und Gleiten durchqueren. Dies schafft ein Erlebnis, das Spielen wie Breath of the Wild ähnelt, jedoch ohne Stress oder Kämpfe, sondern mit Fokus auf eine entspannte Erkundung.

Inspirationen von Studio Ghibli und Zelda

Wie beeinflussen Studio Ghibli und Breath of the Wild das Spiel? Studio Ghibli, ein renommierter japanischer Animationsstudio, ist bekannt für seine atemberaubenden handgezeichneten Filme mit herzerwärmenden Geschichten. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für seine offene Welt und die Ermutigung zur freien Erkundung berühmt. Bura: The Way the Wind Blows vereint die besten Elemente beider Welten, indem es eine zauberhafte Umgebung schafft, die sowohl visuell als auch erzählerisch ansprechend ist.

Im Gegensatz zu The Legend of Zelda legt Bura: The Way the Wind Blows den Schwerpunkt auf ein stressfreies Spielerlebnis, bei dem du in deinem eigenen Tempo spielen kannst. Genieße die atemberaubenden Umgebungen und nutze die Gelegenheit, mythologische Kreaturen zu treffen und gemütliche Mini-Spiele zu spielen.

Ein Teil der gemütlichen Spielekultur

Warum sind gemütliche Spiele auf dem Vormarsch? Gemütliche Spiele wie Stardew Valley haben auf Steam und anderen Plattformen eine große Fangemeinde gewonnen. Der Trend zu Spielen, die auf Entspannung und Erkundung abzielen, wird durch Neuerscheinungen wie Bura: The Way the Wind Blows weiter gestärkt.

Solche Spiele bieten oft charmante Geschichten und liebenswerte Charaktere, die mit einem Hauch von Magie versehen sind. Wenn du Interesse an Spielen mit Studio Ghibli-Ästhetik und Mechaniken wie Breath of the Wild hast, lohnt es sich, Bura: The Way the Wind Blows auszuprobieren.

Derzeit ist Bura: The Way the Wind Blows auf Steam mit einer kostenlosen Demo und einem 10% Rabatt bis zum 10. November 2025 erhältlich. Lass dich von diesem zauberhaften Spiel in eine Welt voller Abenteuer und Entdeckungen entführen.

Was denkst du über gemütliche Spiele und ihre Einflüsse? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!