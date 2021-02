Bowser’s Fury: Welche Belohnungen gibt‘s für das Sammeln aller 100 Katzen-Insignien? – Lösung

Bowser’s Fury, der Zusatzmodus von Super Mario 3D World beeindruckt mit einer Open World voller kleiner Herausforderungen und einem epischen Wut-Bowser als Gegner. Insgesamt müsst ihr 100 Insignien sammeln, um das wahre Ende zu erleben. Anschließend gibt es ein paar coole Belohnungen.

Dieser Guide verrät euch, welche Belohnungen es für das Sammeln aller 100 Katzen-Insignien gibt.

Guide: Was euch erwartet, wenn ihr alle 100 Katzen-Insignien sammelt

Zwar könnt ihr nach 50 Insignien die Story von Bowser’s Fury beenden und nach dem Endkampf gegen Wut-Bowser die Credits über den Bildschirm rollen lassen, komplettiert ist das Spiel damit aber noch lange nicht.

Bowser’s Fury – Boss-Guide: Wut-Bowser in allen Phasen besiegen – Lösung

Der letzte Endkampf mit einer neuen Form von Wut-Bowser

Erst, wenn ihr alle 100 Insignien beisammen habt, wird der ultimative Endkampf gegen Wut-Bowser – das wahre Ende – getriggert.

© Nintendo

In diesem wirklich letzten Endkampf tritt Wut-Bowser in einer neuen, noch cooler aussehenden Form auf. Anstelle der roten Haarpracht besitzt die Riesenechse nun einen strahlend weißen Schopf.

Eigentlich verläuft der Kampf so ab, wie schon das Aufeinandertreffen, das vor den Credits erfolgte und Wut-Bowser zum ersten Mal von der schwarzen Masse befreite. Allerdings ist Wut-Bowser in dieser neuen Form deutlich stärker, aggressiver und hält mehr aus!

Bowser Jr- vervollständigt sein Gemälde

Erst wenn alle 100 Insignien gesammelt wurden, hat Bowser Jr. sein Gemälde endlich fertiggestellt: Ihr könnt es sehen, wenn die Credits nach dem letzten Kampf gegen Wut-Bowser durchgelaufen sind. Euch wird damit für das Spielen gedankt.

© Nintendo

Marios Giga-Katzen-Form und Bowser Jr. als Katze

Nach den Credits findet ihr euch wieder bei Auftakt-Eiland wieder. Ihr seht sofort, dass etwas anders ist als sonst.

© Nintendo

Mario befindet noch in seiner Giga-Katzen-Form aus dem Endkampf: Allerdings ist er diesmal normal groß. Es ist nämlich jetzt so, dass Mario sich durch die Katzen-Glocke jetzt immer in diese Giga-Katzen-Form verwandelt, die an einen Super Saiyajin erinnert, und nicht mehr in die normale Katzen-Form. Das ist ein rein optisches Gimmick und verleiht Mario keine neuen Fähigkeiten.

Begrüßt Katzen-Bowser Jr.! Bowsers Sohnemann schwebt jetzt ebenfalls in einer neuen Form umher. Und zwar ist er jetzt Katzen-Bowser-Jr.! Auch dies ist ein rein optisches Feature.

Wut-Bowser ist endgültig verschwunden

© Nintendo

Es ist die einzige Möglichkeit Bowser für immer in die Flucht zu schlagen: Wut-Bowser taucht immer wieder auf, auch wenn ihr den Endkampf zum ersten Mal gefochten und die Credits gesehen habt. Aber habt ihr alle 100 Insignien gefunden, dann ist Wut-Bowser nach dem ultimativen Endkampf endlich endgültig verschwunden.