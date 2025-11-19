Battlefield 6 – Meistverkaufter Shooter 2025, schlägt Call of Duty deutlich

Electronic Arts hat kürzlich bekannt gegeben, dass Battlefield 6 der meistverkaufte Shooter des Jahres 2025 ist. Diese Aussage hebt das Spiel über andere beliebte Titel wie Call of Duty: Black Ops 7 und ARC Raiders. Battlefield 6 ist der direkte Nachfolger von Battlefield 2042 und bietet ein Gameplay, das die Spieler zurück zu den Wurzeln der Serie führt, mit einer starken Betonung auf Bodenkrieg und quasi-realistischen Elementen.

Die Entwicklung von Battlefield 6

Wie wurde Battlefield 6 entwickelt? Battlefield 6 wurde von Battlefield Studios entwickelt und am 10. Oktober 2025 veröffentlicht. Das Spiel spielt in den Jahren 2027 bis 2028 und thematisiert einen Konflikt zwischen einem zerfallenen NATO-Bündnis und der privaten Militärfirma Pax Armata. Die Entwicklung des Spiels begann nach dem enttäuschenden Feedback zu Battlefield 2042 und wurde von Vince Zampella geleitet. Mit einem Budget, das 400 Millionen Euro übersteigt, gehört es zu den teuersten Videospielen, die jemals entwickelt wurden.

Das Spiel bietet mehrere Multiplayer-Modi, darunter Klassiker wie Eroberung und Durchbruch sowie den neuen Modus Eskalation. Battlefield 6 nutzt die Godot-Engine für den überarbeiteten Portal-Modus, der den Spielern noch mehr Möglichkeiten zur Anpassung bietet.

Vergleich mit Call of Duty: Black Ops 7

Wie schneidet Battlefield 6 im Vergleich zu Call of Duty: Black Ops 7 ab? Call of Duty: Black Ops 7 wurde am 14. November 2025 veröffentlicht und bietet eine Einzelspieler- und Koop-Kampagne sowie einen beliebten Zombies-Modus. Trotz der starken Konkurrenz hat Battlefield 6 mehr als 10 Millionen Einheiten verkauft, während Call of Duty: Black Ops 7 aufgrund seiner Verfügbarkeit im Xbox Game Pass geringere Einzelhandelsverkäufe verzeichnete. Die Verkaufszahlen von Black Ops 7 sind um mehr als 60 % im Vergleich zu seinem Vorgänger gesunken, was teilweise auf seine Day-One-Verfügbarkeit im Game Pass zurückzuführen ist.

Black Ops 7 bietet ein futuristisches Setting im Jahr 2035, in dem die Spieler eine JSOC-Einheit steuern. Der Multiplayer-Modus umfasst Teams von sechs Spielern und bietet Modi wie Team-Deathmatch und Domination.

ARC Raiders und seine Position im Markt

Wo steht ARC Raiders im Vergleich zu Battlefield 6? ARC Raiders wurde am 30. Oktober 2025 veröffentlicht und ist ein PvPvE-Extraktions-Shooter, der in einer post-apokalyptischen Welt spielt. Die Spieler kämpfen gegen gefährliche Roboter und andere Spieler, um Ressourcen zu sammeln. Trotz eines starken Starts hat ARC Raiders nur etwa 4 Millionen Einheiten verkauft und bleibt damit hinter Battlefield 6 zurück.

ARC Raiders bietet eine einzigartige Spielerfahrung mit seinem Fokus auf Ressourcenextraktion und hat positive Kritiken erhalten. Der Titel wird jedoch nicht als direkter Konkurrent zu den militärischen Multiplayer-Simulationen wie Battlefield angesehen.

Die Zukunft von Battlefield 6

Was bedeutet der Erfolg von Battlefield 6 für die Zukunft der Serie? Battlefield 6 hat sich trotz einiger Kritikpunkte wie des bezahlten Battle Pass und der Mikrotransaktionen als kommerzieller Erfolg erwiesen. Die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie und die Einführung neuer Spielmodi haben dazu beigetragen, die Spielerbasis zu erweitern. Mit fortlaufenden Updates und neuen Inhalten bleibt Battlefield 6 ein starker Titel im Shooter-Genre.

Die Konkurrenz mit Call of Duty bleibt bestehen, doch Battlefield 6 zeigt, dass es möglich ist, die Marktstellung zu verbessern. Die Gaming-Community kann gespannt sein, wie sich diese Dynamik in zukünftigen Titeln der Serie auswirken wird.

Was denkst du über den Erfolg von Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!