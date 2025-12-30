GTA 6 startet ohne PC-Release – Millionen Spieler enttäuscht

Mit der offiziellen Ankündigung des Releasetermins von GTA 6 am 19. November 2026 wurden Millionen von Fans weltweit elektrisiert. Doch für viele wird der Launch-Tag eher frustrierend als feierlich, denn Rockstar Games hat bestätigt, dass das Spiel nicht zeitgleich für den PC erscheinen wird.

Stattdessen kommt das Spiel zunächst exklusiv für PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt. Eine PC-Version wurde zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nicht angekündigt – was auf eine deutliche Verzögerung wie bei früheren Rockstar-Titeln hindeutet.

Warum wird GTA 6 auf dem PC nicht direkt verfügbar sein?

Welche Gründe nennt Rockstar für den PC-Verzicht beim Launch? Obwohl Rockstar Games sich bislang nicht zu den konkreten Gründen geäußert hat, lässt sich anhand vergangener Veröffentlichungen eine klare Strategie erkennen. Sowohl GTA 5 als auch Red Dead Redemption 2 kamen mit erheblicher Verzögerung auf den PC – in beiden Fällen mehr als ein Jahr nach dem Konsolen-Release.

Die Entwicklung und Optimierung für PC ist aufgrund der Vielzahl an Hardwarekonfigurationen deutlich aufwendiger als für Konsolen. Zudem nutzt Rockstar den gestaffelten Release oft als zusätzliche Einnahmequelle, da viele Fans sich das Spiel später ein zweites Mal für PC kaufen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Spieler sind vom Konsolen-Zwang betroffen?

Wie viele Gamer haben aktuell keinen Zugang zu Next-Gen-Konsolen? Laut aktuellen Schätzungen gibt es mehrere Millionen Spieler in Deutschland, die entweder ausschließlich auf dem PC spielen oder noch mit einer PlayStation 4 oder Xbox One unterwegs sind. Diese Systeme werden von GTA 6 nicht unterstützt.

Damit ergibt sich eine klare Situation: Wer nicht über eine PlayStation 5 oder Xbox Series X|S verfügt, kann am Releasedatum nicht spielen. Besonders PC-Spieler sind betroffen, da es keinerlei Anzeichen auf eine zeitnahe PC-Version gibt.

Wann könnte die PC-Version erscheinen?

Wie lang war die Wartezeit bei früheren Rockstar-Spielen? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt ein deutliches Muster. Hier ein Überblick:

Spiel Konsolen-Release PC-Release Wartezeit GTA 5 17. September 2013 14. April 2015 19 Monate Red Dead Redemption 2 26. Oktober 2018 5. November 2019 13 Monate

Wenn Rockstar diesem Muster treu bleibt, könnte die PC-Version von GTA 6 zwischen Ende 2027 und Mitte 2028 erscheinen.

Reaktionen der Community

Wie reagieren PC-Spieler auf diese Verzögerung? In diversen Foren wie Reddit wächst der Unmut. Viele erinnern sich an das Warten auf Red Dead Redemption 2 und befürchten nun eine Wiederholung. Einige Stimmen überlegen sogar, sich eine Konsole nur für GTA 6 zu kaufen.

„Ich habe fast eine Konsole nur für Red Dead Redemption 2 gekauft. Jetzt überlege ich wieder,“ schreibt ein Nutzer.

„Boykottiert Rockstar. Es ist 2025 – warum ignorieren wir immer noch PC-Spieler?“ meint ein anderer User.

Die Frustration ist nicht neu, aber angesichts der Größe und Bedeutung von GTA 6 trifft sie nun besonders viele Spieler.

Was bedeutet das für PS4- und Xbox-One-Spieler?

Wird GTA 6 auf älteren Konsolen spielbar sein? Nein – laut Rockstar Games wird GTA 6 ausschließlich für aktuelle Konsolen erscheinen. Besitzer einer PlayStation 4 oder Xbox One gehen also ebenfalls leer aus. Für viele bedeutet das entweder ein Upgrade oder den Verzicht auf das Spiel bis auf Weiteres.

Die Entscheidung ist nachvollziehbar, da die technischen Anforderungen des Spiels vermutlich die Leistung der alten Konsolengeneration übersteigen. Dennoch ist es ein harter Schnitt für alle, die bislang nicht aufgerüstet haben.

Welche Alternativen haben betroffene Spieler?

Gibt es Möglichkeiten, GTA 6 trotzdem zu spielen? Betroffene Spieler haben im Grunde zwei Optionen:

Kauf einer neuen Konsole : Wer nicht warten will, muss sich eine PlayStation 5 oder Xbox Series X|S zulegen. Aktuell liegt der Preis einer PS5 bei etwa 499 Euro , die Xbox Series X ist für etwa 479 Euro erhältlich.

: Wer nicht warten will, muss sich eine PlayStation 5 oder Xbox Series X|S zulegen. Aktuell liegt der Preis einer PS5 bei etwa , die Xbox Series X ist für etwa erhältlich. Geduld und Warten: Wer auf die PC-Version hofft, muss sich vermutlich bis 2028 gedulden.

Einige Spieler könnten auch auf eine mögliche Cloud-Gaming-Option hoffen, doch Rockstar hat hierzu keine Informationen veröffentlicht.

Ein Launch mit Hindernissen

Wie wirkt sich dieser Release auf den Erfolg von GTA 6 aus? Trotz der Einschränkungen bleibt festzuhalten: GTA 6 wird vermutlich einer der erfolgreichsten Videospiel-Launches aller Zeiten. Aber der Weg dahin ist für viele Spieler mit Frust verbunden. Millionen werden ausgeschlossen – nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können.

Ob sich Rockstar mit dieser Strategie langfristig Freunde macht, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Die Diskussion um Plattform-Exklusivität wird beim Release von GTA 6 lauter denn je geführt werden.

Wie stehst du zur Konsolen-Exklusivität von GTA 6? Planst du den Kauf einer PS5 oder Xbox Series X – oder wartest du lieber auf den PC-Port? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!