Fallout: New Vegas – Insider bestätigt Remaster für moderne Konsolen in Arbeit

Die Gerüchteküche brodelt: Ein Remaster des beliebten Spiels Fallout: New Vegas könnte tatsächlich in der Mache sein. Seit Jahren fordern die Fans ein Update des Klassikers von 2010 für die aktuelle Konsolengeneration, doch Bethesda hat sich dazu bislang nicht geäußert. Nun gibt es jedoch neue Hoffnung, dass das Remaster doch Realität werden könnte.

Insiderinformationen über Fallout: New Vegas

Was hat Jez Corden über Fallout: New Vegas gesagt? In einer überraschenden Wendung hat der bekannte Insider Jez Corden die Gerüchte um ein Fallout: New Vegas Remaster erneut entfacht. In einem Tweet, der auf eine Diskussion über ein Fallout 3 Remaster folgte, bestätigte Corden beiläufig, dass auch ein Remaster von Fallout: New Vegas in Arbeit sei. Obwohl Corden keine weiteren Informationen oder Quellen nannte, hat er sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle erwiesen, was seinen Aussagen erhebliches Gewicht verleiht.

Die Nachricht von Corden kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Enttäuschung über die fehlende Ankündigung eines Remasters auf dem diesjährigen Fallout Day noch frisch ist. Bethesda hatte stattdessen eine weitere Version von Fallout 4 vorgestellt, was zu einem Sturm der Entrüstung unter den Fans führte.

Die Bedeutung des Remasters für die Community

Warum wünschen sich Fans ein Remaster von Fallout: New Vegas? Fallout: New Vegas, entwickelt von Obsidian Entertainment und veröffentlicht von Bethesda, gilt als eines der besten Spiele der Fallout-Serie. Die Handlung, die tiefgründige Charakterentwicklung und die offene Spielwelt haben das Spiel zu einem Fanliebling gemacht. Es spielt in der postapokalyptischen Mojave-Wüste und bietet den Spielern die Möglichkeit, in eine Welt voller Gefahren und politischer Intrigen einzutauchen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ein Remaster würde nicht nur die Grafik aufpolieren, sondern auch die Möglichkeit bieten, das Spiel auf modernen Plattformen wie der PlayStation 5 und der Xbox Series X zu genießen. Dies könnte eine neue Generation von Spielern anziehen und den alten Fans die Möglichkeit geben, ihre Abenteuer in der Mojave-Wüste mit frischen Augen zu erleben.

Zukünftige Pläne für die Fallout-Serie

Welche Projekte könnten Bethesda in der Pipeline haben? Neben den Aussagen von Corden gibt es weitere Hinweise darauf, dass Bethesda an mehreren Fallout-Projekten arbeitet. Journalist Jordan Middler von VGC erwähnte, dass es mehrere Fallout-Projekte in der Entwicklung gibt. Es scheint also, als ob Bethesda die Serie weiterentwickeln und möglicherweise sowohl Fallout 3 als auch Fallout: New Vegas neu auflegen könnte.

Die Veröffentlichungstermine für diese möglichen Remaster sind jedoch noch unklar. Bethesda hat die Gelegenheit verpasst, zum 15-jährigen Jubiläum von Fallout: New Vegas einen großen Knall zu machen, aber zukünftige Ankündigungen könnten das wieder wettmachen. Bis dahin bleibt den Fans nichts anderes übrig, als geduldig auf offizielle Bestätigungen zu warten.

Was denkst du über die Möglichkeit eines Remasters von Fallout: New Vegas? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren mit uns!